Трудный путь к славе Ирины Муравьёвой: как актрису довели до слёз при её попытке поступления в Школу-студию МХАТ

Ирину Муравьёву не хотели принимать в Школу-студию МХАТ и поиздевались над ней

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Ирина Муравьёва не сразу стала знаменитой и всенародно любимой актрисой. Ей пришлось преодолеть немало препятствий на пути к славе. Сегодня сложно представить, что поначалу в неё мало кто верил.

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По стандартным меркам Муравьёва никогда не была красавицей, однако нежелание руководства театральных вузов принимать её на учёбу было связано не со специфической внешностью будущей звезды, тем более в советском кино ценились разнообразные типажи.

У Муравьёвой было необычное произношение. Когда она пыталась поступить в Школу-студию МХАТ, её попросили открыть рот. Ирина Вадимовна так и сделала, и каждый преподаватель заглянул ей в рот, чтобы посмотреть, с чем связан дефект её дикции. Муравьёва была оскорблена до глубины души. Она в слезах выскочила из кабинета.

Можно сказать, что фильм "Карнавал" частично автобиографичный, поскольку у героини Муравьёвой, мечтающей стать актрисой, тоже были проблемы с дикцией.