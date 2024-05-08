Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украинский продюсер Крапивина опровергла участие Ивлеевой в "Орле и решке"
Ветеринары рассказали о гноящихся глазах у кошек
Яна Рудковская объявила о приезде Канье Уэста в Россию осенью
Отпуск по обмену превратился в криминальный детектив
Актриса Хилари Дафф стала мамой в четвертый раз
Агата Муцениеце со слезами на глазах рассказала о сложностях актерской профессии
Россиян предупредили об отключениях услуг за долги по ЖКХ
Сажать вишню следует в солнечном месте и на подготовленную почву
Знакомим с кизильником, который стоит посадить в саду
Трудный путь к славе Ирины Муравьёвой: как актрису довели до слёз при её попытке поступления в Школу-студию МХАТ

Ирину Муравьёву не хотели принимать в Школу-студию МХАТ и поиздевались над ней

1:05
Кино

Ирина Муравьёва не сразу стала знаменитой и всенародно любимой актрисой. Ей пришлось преодолеть немало препятствий на пути к славе. Сегодня сложно представить, что поначалу в неё мало кто верил.

Ирину Муравьёву не хотели принимать в Школу-студию МХАТ и поиздевались над ней
Фото: commons.wikimedia.org by Derrich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По стандартным меркам Муравьёва никогда не была красавицей, однако нежелание руководства театральных вузов принимать её на учёбу было связано не со специфической внешностью будущей звезды, тем более в советском кино ценились разнообразные типажи.

У Муравьёвой было необычное произношение. Когда она пыталась поступить в Школу-студию МХАТ, её попросили открыть рот. Ирина Вадимовна так и сделала, и каждый преподаватель заглянул ей в рот, чтобы посмотреть, с чем связан дефект её дикции. Муравьёва была оскорблена до глубины души. Она в слезах выскочила из кабинета.

Можно сказать, что фильм "Карнавал" частично автобиографичный, поскольку у героини Муравьёвой, мечтающей стать актрисой, тоже были проблемы с дикцией.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Вот, что нужно высаживать в междурядьях картофеля в огороде

Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.

Один из способов защиты картофеля от вредителей
Назван крупнейший покупатель российских нефтепродуктов
Россия нашла новый рынок сбыта: кто стал крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов
Ваш двигатель в опасности? Знаки, что вы залили фальшивое моторное масло
Стали известны подробности отношений Полины Гагариной и её нового бойфренда-танцора
ВСУ тянут резерв на Часов Яр, продолжено наступление от Очеретино Дмитрий Плотников Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская От Очеретина перспективно наступление ВС РФ в трёх направлениях Любовь Степушова
Возвращение легенды: удешевленный Toyota Land Cruiser 200 снова в игре под новым именем Nord Demir
Чем полезна доломитовая мука для огорода
Как выращивать клубнику по правилу четырёх грядок
Как выращивать клубнику по правилу четырёх грядок
Последние материалы
Украинский продюсер Крапивина опровергла участие Ивлеевой в "Орле и решке"
Ветеринары рассказали о гноящихся глазах у кошек
Яна Рудковская объявила о приезде Канье Уэста в Россию осенью
Ирину Муравьёву не хотели принимать в Школу-студию МХАТ и поиздевались над ней
Отпуск по обмену превратился в криминальный детектив
Актриса Хилари Дафф стала мамой в четвертый раз
Агата Муцениеце со слезами на глазах рассказала о сложностях актерской профессии
Россиян предупредили об отключениях услуг за долги по ЖКХ
Сажать вишню следует в солнечном месте и на подготовленную почву
Знакомим с кизильником, который стоит посадить в саду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников