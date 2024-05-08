Трудный путь к славе Ирины Муравьёвой: как актрису довели до слёз при её попытке поступления в Школу-студию МХАТ

Ирина Муравьёва не сразу стала знаменитой и всенародно любимой актрисой. Ей пришлось преодолеть немало препятствий на пути к славе. Сегодня сложно представить, что поначалу в неё мало кто верил.
По стандартным меркам Муравьёва никогда не была красавицей, однако нежелание руководства театральных вузов принимать её на учёбу было связано не со специфической внешностью будущей звезды, тем более в советском кино ценились разнообразные типажи.
У Муравьёвой было необычное произношение. Когда она пыталась поступить в Школу-студию МХАТ, её попросили открыть рот. Ирина Вадимовна так и сделала, и каждый преподаватель заглянул ей в рот, чтобы посмотреть, с чем связан дефект её дикции. Муравьёва была оскорблена до глубины души. Она в слезах выскочила из кабинета.
Можно сказать, что фильм "Карнавал" частично автобиографичный, поскольку у героини Муравьёвой, мечтающей стать актрисой, тоже были проблемы с дикцией.
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