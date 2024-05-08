Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Король Карл III не захотел встретиться с принцем Гарри в Лондоне
Переехавший жить в США внук Пугачёвой расстроился из-за высоких цен в Нью-Йорке
Эксперт Даманцев объяснил, как ВС РФ будут бороться с модернизированными JDAM-ER
Как безопасно преодолевать лужи: советы по предотвращению гидроудара
Юлия Пересильд снялась в леопардовом боди в Таиланде
PNAS: обнаружены случаи усыновления и детоубийства среди попугаев
Яичный омлет с авокадо: лёгкий и полезный завтрак
Россиянам рассказали о способах формирования второй пенсии
Внучка Софии Ротару представила публике своего нового возлюбленного
Поклонники "Великолепного века" назвали российского артиста, который идеально подошёл бы на роль Сулеймана

Стало известно, кто мог бы сыграть Сулеймана в русской версии "Великолепного века"

1:00
Кино

В России уже не первый год говорят о возможном создании отечественной версии "Великолепного века". Поводом для этого послужил российский ремейк турецкого сериала "Постучись в мою дверь", и хотя "Постучись в мою дверь в Москве" был негативно воспринят критиками и зрителями", это не отменяет возможности создавать всё новые и новые ремейки.

Стало известно, кто мог бы сыграть Сулеймана в русской версии "Великолепного века"
Фото: commons.wikimedia.org by ابوالحسن حسینی is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Поклонники  "Великолепного века" перебрали множество российских актёров в поисках идеального Сулеймана и пришли к выводу, что это Владимир Машков. Его амплуа подходит для образа султана, сочетающего в себе твёрдость и мягкость.

Именно Машков смог бы сыграть правителя, который был жёстким и даже жестоким по отношению к своим врагам, но при этом проявлял бесконечную нежность по отношению к любимым женщинам.

В "Великолепном веке" показана история любви Сулеймана и Хюррем-султан, которая сначала была его наложницей, а потом стала женой.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Вот, что нужно высаживать в междурядьях картофеля в огороде

Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.

Один из способов защиты картофеля от вредителей
Назван крупнейший покупатель российских нефтепродуктов
Россия нашла новый рынок сбыта: кто стал крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов
Ваш двигатель в опасности? Знаки, что вы залили фальшивое моторное масло
Стали известны подробности отношений Полины Гагариной и её нового бойфренда-танцора
ВСУ тянут резерв на Часов Яр, продолжено наступление от Очеретино Дмитрий Плотников Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская От Очеретина перспективно наступление ВС РФ в трёх направлениях Любовь Степушова
Возвращение легенды: удешевленный Toyota Land Cruiser 200 снова в игре под новым именем Nord Demir
Чем полезна доломитовая мука для огорода
Как выращивать клубнику по правилу четырёх грядок
Как выращивать клубнику по правилу четырёх грядок
Последние материалы
Новость о визите Канье Уэста в Россию назвали "фейком"
Ветеринары рассказали, как защитить собаку от теплового удара
Стало известно, кто мог бы сыграть Сулеймана в русской версии "Великолепного века"
Американский актер Стивен Сигал посетил инаугурацию президента России
Красивое и элегантное растение - астильба
6 упражнений, которые помогут сделать красивые плечи
МИД КНР направил поздравление Путину с инаугурацией
Как приготовить соус из зелёного перца для мясных стейков
Три модных аксессуара, которые наносят вред вашим волосам
В Чехии потребление пива снизилось до рекордно низкого уровня
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников