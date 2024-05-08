Поклонники "Великолепного века" назвали российского артиста, который идеально подошёл бы на роль Сулеймана

Стало известно, кто мог бы сыграть Сулеймана в русской версии "Великолепного века"

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

В России уже не первый год говорят о возможном создании отечественной версии "Великолепного века". Поводом для этого послужил российский ремейк турецкого сериала "Постучись в мою дверь", и хотя "Постучись в мою дверь в Москве" был негативно воспринят критиками и зрителями", это не отменяет возможности создавать всё новые и новые ремейки.

Фото: commons.wikimedia.org by ابوالحسن حسینی is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Поклонники "Великолепного века" перебрали множество российских актёров в поисках идеального Сулеймана и пришли к выводу, что это Владимир Машков. Его амплуа подходит для образа султана, сочетающего в себе твёрдость и мягкость.

Именно Машков смог бы сыграть правителя, который был жёстким и даже жестоким по отношению к своим врагам, но при этом проявлял бесконечную нежность по отношению к любимым женщинам.

В "Великолепном веке" показана история любви Сулеймана и Хюррем-султан, которая сначала была его наложницей, а потом стала женой.