Поклонники "Великолепного века" назвали российского артиста, который идеально подошёл бы на роль Сулеймана

В России уже не первый год говорят о возможном создании отечественной версии "Великолепного века". Поводом для этого послужил российский ремейк турецкого сериала "Постучись в мою дверь", и хотя "Постучись в мою дверь в Москве" был негативно воспринят критиками и зрителями", это не отменяет возможности создавать всё новые и новые ремейки.
Поклонники "Великолепного века" перебрали множество российских актёров в поисках идеального Сулеймана и пришли к выводу, что это Владимир Машков. Его амплуа подходит для образа султана, сочетающего в себе твёрдость и мягкость.
Именно Машков смог бы сыграть правителя, который был жёстким и даже жестоким по отношению к своим врагам, но при этом проявлял бесконечную нежность по отношению к любимым женщинам.
В "Великолепном веке" показана история любви Сулеймана и Хюррем-султан, которая сначала была его наложницей, а потом стала женой.
Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.