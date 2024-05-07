Игорь Гудков рассказал, когда должно выйти продолжение сериала "Король и Шут"

Съёмки продолжения сериала "Король и Шут" стартуют этой осенью

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

Продюсер продолжения сериала "Король и Шут" Игорь Гудков сообщил, что съёмки фильма "Как в старой сказке" стартуют осенью. Об этом он заявил Национальной Службе Новостей.

Фото: Travail personnel by Coyau is licensed under Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 Unported

При этом Игорь Гудков рассказал, что картина должна выйти весной 2025 года. Фильм станет продолжением популярной ленты. Он добавил, что сценарий уже написан, а в качестве режиссёра снова выступит Рустам Мосафир. Также известны основные действующие лица проекта. Ими станут Князь, Горшок, Принцесса и Вдова.

"Не могу рассказать сюжет, но также у нас будет злодей, противоборствующий главным героям. Думаю, будет интересная актёрская работа, на эту роль уже есть на примете актёр, который ранее снимался в популярном сериале", — сообщил Игорь Гудков.

Лента "Король и шут" вышла в 2023-м. На Кинопоиске сериал стал самой популярной новинкой прошлого года.