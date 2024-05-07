Украинский акцент: почему инспектор Лестрейд в советском "Шерлоке Холмсе" говорит чужим голосом

Борислав Брондуков в фильме про Шерлока Холмса говорил голосом Игоря Ефимова

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр "Шерлока Холмса" Игорь Масленников долго искал актёра на роль инспектора Лестрейда, который мог бы играть комичного персонажа. Все наши комики были слишком русскими и найти "англичанина" оказалось непросто.

Фото: YouTube канал Юрий И by Скриншот видео YouTube канала Юрий И is licensed under public domain

Актёры, которые подходили по типажу, не справлялись с задачей передать образ чудаковатого жителя Лондона.

Тогда выбор режиссера пал на Борислава Брондукова, обладавшего интернациональной внешностью и прекрасным комическим потенциалом. Но при встрече актер отказался, сославшись на то, что у него своеобразный говор.

"Какой я англичанин? У меня же украинский акцент!"

Тогда режиссёр предложил ему переозвучить роль, и Брондуков согласился, если это будет делать Игорь Ефимов.

На том и сговорились, а Ефимов кроме Лестрейда, озвучил в фильмах о знаменитом сыщике Марка, майора Шолто, доктора Гримсби Ройлотта и даже извозчика Перкинста.