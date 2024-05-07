Украинский акцент: почему инспектор Лестрейд в советском "Шерлоке Холмсе" говорит чужим голосом

Режиссёр "Шерлока Холмса" Игорь Масленников долго искал актёра на роль инспектора Лестрейда, который мог бы играть комичного персонажа. Все наши комики были слишком русскими и найти "англичанина" оказалось непросто.
Актёры, которые подходили по типажу, не справлялись с задачей передать образ чудаковатого жителя Лондона.
Тогда выбор режиссера пал на Борислава Брондукова, обладавшего интернациональной внешностью и прекрасным комическим потенциалом. Но при встрече актер отказался, сославшись на то, что у него своеобразный говор.
"Какой я англичанин? У меня же украинский акцент!"
Тогда режиссёр предложил ему переозвучить роль, и Брондуков согласился, если это будет делать Игорь Ефимов.
На том и сговорились, а Ефимов кроме Лестрейда, озвучил в фильмах о знаменитом сыщике Марка, майора Шолто, доктора Гримсби Ройлотта и даже извозчика Перкинста.
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