Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
У десятков пассажиров рейса в Европу в небе началась рвота
Археологи пытаются найти разгадку тайну римских 12-гранников
Кинологи назвали самые причудливые породы собак
Филиал "Ингосстраха" в Мурманске обучает детей и подростков финансам
Раскрыт простой способ, как быстро уснуть
Почти половина россиян планируют брать ипотеку
Чем можно подкормить клубнику весной
Виктория Боня получила шенгенскую визу и готовится вернуться в Монако
Домашние сырные палочки: вкуснейшая горячая закуска всего за несколько минут
Все, все что нажито непосильным трудом: самый известный герой Владимира Этуша

Владимир Этуш умел своим обаянием спасти репутацию любого отрицательного героя

1:15
Кино

В мае 1922 года родился замечательный актёр театра и кино, театральный педагог Владимир Этуш, который ушел из жизни в 2019 году.

Владимир Этуш умел своим обаянием спасти репутацию любого отрицательного героя
Фото: YouTube канал KINOCHITATNIK by Скриншот видео YouTube канала KINOCHITATNIK is licensed under public domain

Владимир Этуш прошел Великую Отечественную войну, закончив службу полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

Персонажей Этуша трудно назвать положительными героями — чаще всего это хитрецы, злодеи, взять того же Саахова в комедии "Кавказская пленница", или простоватые пройдохи, которых легко обмануть. Но благодаря обаянию актера на них невозможно злиться всерьез.

Среди самых известных работ актера — роль стоматолога Шпака в комедии Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" (1973). И хотя Шпак из был эпизодическим героем, отличающимся хитростью и жадностью, его запомнили не меньше, чем Ивана Васильевича и Милославского. А его троекратно увеличенное перечисление украденных вещей ушло в народ.

"Все, все что нажито непосильным трудом — все, все же погибло", — эту фразу знает каждый, кто хоть раз проводил Новый год у телевизора.

Иван Васильевич меняет профессию, 1973. (Три портсигара отечественных) Александр Пархоменко, 1942.
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Для садоводов: как формировать шар из петунии?

Шар из петунии - это красивое и оригинальное украшение для сада или балкона. Он привлекает внимание своей необычной формой и яркими цветами. Формирование шара из петунии не требует особых навыков и может быть выполнено даже начинающим садоводом.

Делимся советами любителям петунии
Сулейман неспроста назвал первую жену Махидевран: значение имени поняли только турки
Сулейман ещё до Хюррем был тем ещё романтиком: он неспроста выбрал имя Махидевран для своей первой жены
Предотвращение образования седины: эффективные методы борьбы с нарушениями пигментации
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Какое тактическое ядерное оружие Россия приготовила для "партнёров" Дмитрий Плотников Старец Иона Одесский предсказал ход СВО и неизбежную войну России с Западом Любовь Степушова Разведчик Рипер: "На учениях загрузят ТЯО, выйдут на точки пуска, и привет" Олег Володин
У мужских кустов клубники урожая будет меньше, чем у женских
Вкуснейшие оладушки за 10 минут: простой и быстрый рецепт, который покорит всех гостей
Лобио по упрощённому рецепту: готовится из консервированной фасоли
Лобио по упрощённому рецепту: готовится из консервированной фасоли
Последние материалы
Кинологи назвали самые причудливые породы собак
Филиал "Ингосстраха" в Мурманске обучает детей и подростков финансам
Раскрыт простой способ, как быстро уснуть
Почти половина россиян планируют брать ипотеку
Чем можно подкормить клубнику весной
Виктория Боня получила шенгенскую визу и готовится вернуться в Монако
Домашние сырные палочки: вкуснейшая горячая закуска всего за несколько минут
Цены на кофе сорта робуста взлетели до 45-летнего максимума
Роман Костомаров: "Я хотел бы посетить турнир Большого шлема"
От тинтов до масел: лучшие средства для макияжа губ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников