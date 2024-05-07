Все, все что нажито непосильным трудом: самый известный герой Владимира Этуша

В мае 1922 года родился замечательный актёр театра и кино, театральный педагог Владимир Этуш, который ушел из жизни в 2019 году.
Владимир Этуш прошел Великую Отечественную войну, закончив службу полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".
Персонажей Этуша трудно назвать положительными героями — чаще всего это хитрецы, злодеи, взять того же Саахова в комедии "Кавказская пленница", или простоватые пройдохи, которых легко обмануть. Но благодаря обаянию актера на них невозможно злиться всерьез.
Среди самых известных работ актера — роль стоматолога Шпака в комедии Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" (1973). И хотя Шпак из был эпизодическим героем, отличающимся хитростью и жадностью, его запомнили не меньше, чем Ивана Васильевича и Милославского. А его троекратно увеличенное перечисление украденных вещей ушло в народ.
"Все, все что нажито непосильным трудом — все, все же погибло", — эту фразу знает каждый, кто хоть раз проводил Новый год у телевизора.
Шар из петунии - это красивое и оригинальное украшение для сада или балкона. Он привлекает внимание своей необычной формой и яркими цветами. Формирование шара из петунии не требует особых навыков и может быть выполнено даже начинающим садоводом.