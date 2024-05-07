Все, все что нажито непосильным трудом: самый известный герой Владимира Этуша

Владимир Этуш умел своим обаянием спасти репутацию любого отрицательного героя

1:15 Your browser does not support the audio element. Кино

В мае 1922 года родился замечательный актёр театра и кино, театральный педагог Владимир Этуш, который ушел из жизни в 2019 году.

Фото: YouTube канал KINOCHITATNIK by Скриншот видео YouTube канала KINOCHITATNIK is licensed under public domain

Владимир Этуш прошел Великую Отечественную войну, закончив службу полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

Персонажей Этуша трудно назвать положительными героями — чаще всего это хитрецы, злодеи, взять того же Саахова в комедии "Кавказская пленница", или простоватые пройдохи, которых легко обмануть. Но благодаря обаянию актера на них невозможно злиться всерьез.

Среди самых известных работ актера — роль стоматолога Шпака в комедии Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" (1973). И хотя Шпак из был эпизодическим героем, отличающимся хитростью и жадностью, его запомнили не меньше, чем Ивана Васильевича и Милославского. А его троекратно увеличенное перечисление украденных вещей ушло в народ.

"Все, все что нажито непосильным трудом — все, все же погибло", — эту фразу знает каждый, кто хоть раз проводил Новый год у телевизора.