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Телеведущая Алёна Водонаева обвинила актрису Марию Ильюхину в непрофессионализме

Алёна Водонаева публично осудила поведение Марии Ильюхиной

0:51
Кино

Телеведущая Алёна Водонаева осудила поведение звезды сериала "Воронины" Марии Ильюхиной. Об этом она написала в своём Telegram-канале. 

Алёна Водонаева публично осудила поведение Марии Ильюхиной
Фото: pexels.com by Negative Space is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Алёна Водонаева сообщила, что актриса ведёт себя непрофессионально. Кроме того, по мнению телеведущей, поведение Марии Ильюхиной неуместно.

"Что это за неуместная публичная истерика? В шоу-бизнесе есть кастинги, куда-то ты подходишь, куда-то нет. Бывает тебя заменяют на другого человека. По разным причинам. Это жизнь, это создание продукта, это рабочий процесс", — написала Алёна Водонаева.

Напомним, что Марию Ильюхину не взяли в сериал "Костя — Вера", спин-офф ленты "Воронины". Это сильно задело исполнительницу роли Маши, которая посвятила картине 10 лет жизни. Она назвала предательством тот факт, что на её место нашли другую актрису, а также сделала ряд других заявлений.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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