Телеведущая Алёна Водонаева обвинила актрису Марию Ильюхину в непрофессионализме

Телеведущая Алёна Водонаева осудила поведение звезды сериала "Воронины" Марии Ильюхиной. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Алёна Водонаева сообщила, что актриса ведёт себя непрофессионально. Кроме того, по мнению телеведущей, поведение Марии Ильюхиной неуместно.
"Что это за неуместная публичная истерика? В шоу-бизнесе есть кастинги, куда-то ты подходишь, куда-то нет. Бывает тебя заменяют на другого человека. По разным причинам. Это жизнь, это создание продукта, это рабочий процесс", — написала Алёна Водонаева.
Напомним, что Марию Ильюхину не взяли в сериал "Костя — Вера", спин-офф ленты "Воронины". Это сильно задело исполнительницу роли Маши, которая посвятила картине 10 лет жизни. Она назвала предательством тот факт, что на её место нашли другую актрису, а также сделала ряд других заявлений.
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