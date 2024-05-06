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Звезда фильма "Варвара-краса, длинная коса" Татьяна Клюева вернула себе квартиру и загородный дом

Татьяна Клюева отсудила у сына квартиру и загородный дом

0:55
Кино

Звезда фильма "Варвара-краса, длинная коса" Татьяна Клюева отсудила у сына загородный дом и квартиру. Об этом пишет издание "Московский комсомолец".

Татьяна Клюева отсудила у сына квартиру и загородный дом
Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сообщается, что Севастопольский городской суд отменил решение Гагаринского районного суда по делу имущественного спора между сыном и его матерью. 

В 2022 году актриса осталась без квартиры и загородного дома. Тогда Татьяна Клюева подала в суд, однако его проиграла. Тем не менее актриса продолжила разбирательство. В результате у неё получилось выиграть дело — дом и квартира снова стали принадлежать звезде фильма "Варвара-краса, длинная коса". 

При этом издание уточняет, что после смерти мужа Татьяна Клюева лично подписала отказ от своего имущества в пользу сына. Однако она не помнит, как совершала это действие.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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