Звезда фильма "Варвара-краса, длинная коса" Татьяна Клюева вернула себе квартиру и загородный дом

Звезда фильма "Варвара-краса, длинная коса" Татьяна Клюева отсудила у сына загородный дом и квартиру. Об этом пишет издание "Московский комсомолец".
Сообщается, что Севастопольский городской суд отменил решение Гагаринского районного суда по делу имущественного спора между сыном и его матерью.
В 2022 году актриса осталась без квартиры и загородного дома. Тогда Татьяна Клюева подала в суд, однако его проиграла. Тем не менее актриса продолжила разбирательство. В результате у неё получилось выиграть дело — дом и квартира снова стали принадлежать звезде фильма "Варвара-краса, длинная коса".
При этом издание уточняет, что после смерти мужа Татьяна Клюева лично подписала отказ от своего имущества в пользу сына. Однако она не помнит, как совершала это действие.
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