Никита Ефремов рассказал о подготовке к роли Соловья-Разбойника: "Пришлось похудеть, чтобы ушло пузечко"

Никита Ефремов рассказал об экстренном похудении ради роли Соловья-Разбойника

1:06 Your browser does not support the audio element. Кино

Никита Ефремов рассказал, что ради роли Соловья-Разбойника в фильме "Стальное сердце" ему пришлось срочно худеть, причём на эту задачу было отведено совсем мало времени.

Фото: commons.wikimedia.org by Jennifer is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Мне пришлось похудеть, чтобы ушло пузечко, но у меня схема уже отработанная, я в прошлом году снимался в одном проекте, ради которого худел. Единственное — тут мне режиссёр дал на это всего один месяц, а по-хорошему надо бы два, так что пришлось сбрасывать вес в экстренном режиме, но всё получилось", — похвастался Ефремов в беседе с kp.ru.

Похудение стало не единственной сложностью, связанной со съёмками фильма. Куда большим испытанием стало для Ефремова то, что он встал на ходули. Это было для него непривычно.

Также актёру наложили очень толстый слой грима, что в свою очередь вызвало немалый дискомфорт. В фильме участвуют роботы, и Ефремов был уверен, что режиссёр прибегнет к помощи компьютерной графики, но этого не произошло. Все артисты снимались без электронных "дублёров".