Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маск: человеческой цивилизации понадобится миллион лет для колонизации галактики
Владимир Путин назвал народосбережение главной целью развития
74-летний дизайнер Вера Вонг довела себя до болезненной худобы
Прилучный обжаловал решение Головинского суда о начислении алиментов бывшей жене
Экс-басиста "Короля и Шута" проверят на экстремизм из-за слов о россиянах
Рассказываем о пожарном жуке
Миллионер рассказал, почему он всегда летает эконом-классом
Собчак оценила наряд Дженнифер Лопес на Met Gala
Филипп Киркоров сообщил о съемках в полнометражном фильме
Никита Ефремов рассказал о подготовке к роли Соловья-Разбойника: "Пришлось похудеть, чтобы ушло пузечко"

Никита Ефремов рассказал об экстренном похудении ради роли Соловья-Разбойника

1:06
Кино

Никита Ефремов рассказал, что ради роли Соловья-Разбойника в фильме "Стальное сердце" ему пришлось срочно худеть, причём на эту задачу было отведено совсем мало времени.

Никита Ефремов рассказал об экстренном похудении ради роли Соловья-Разбойника
Фото: commons.wikimedia.org by Jennifer is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Мне пришлось похудеть, чтобы ушло пузечко, но у меня схема уже отработанная, я в прошлом году снимался в одном проекте, ради которого худел. Единственное — тут мне режиссёр дал на это всего один месяц, а по-хорошему надо бы два, так что пришлось сбрасывать вес в экстренном режиме, но всё получилось", — похвастался Ефремов в беседе с kp.ru.

Похудение стало не единственной сложностью, связанной со съёмками фильма. Куда большим испытанием стало для Ефремова то, что он встал на ходули. Это было для него непривычно.

Также актёру наложили очень толстый слой грима, что в свою очередь вызвало немалый дискомфорт. В фильме участвуют роботы, и Ефремов был уверен, что режиссёр прибегнет к помощи компьютерной графики, но этого не произошло. Все артисты снимались без электронных "дублёров".

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Какие хитрости помогут похудеть быстрее при занятиях ходьбой

Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.

Как нужно ходить, чтобы быстрее похудеть: пять несложных правил
Делимся советами любителям петунии
Для садоводов: как формировать шар из петунии?
Тактическое ядерное оружие России. Для "западных партнёров" представлен широкий ассортимент
Предотвращение образования седины: эффективные методы борьбы с нарушениями пигментации
Французские наёмники в рядах ВСУ. Смерть на чужбине и забвение Дмитрий Плотников Старец Иона Одесский предсказал ход СВО и неизбежную войну России с Западом Любовь Степушова Разведчик Рипер: "На учениях загрузят ТЯО, выйдут на точки пуска, и привет" Олег Володин
Сулейман ещё до Хюррем был тем ещё романтиком: он неспроста выбрал имя Махидевран для своей первой жены
Вкуснейшие оладушки за 10 минут: простой и быстрый рецепт, который покорит всех гостей
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Последние материалы
Прилучный обжаловал решение Головинского суда о начислении алиментов бывшей жене
Экс-басиста "Короля и Шута" проверят на экстремизм из-за слов о россиянах
Рассказываем о пожарном жуке
Миллионер рассказал, почему он всегда летает эконом-классом
Собчак оценила наряд Дженнифер Лопес на Met Gala
Филипп Киркоров сообщил о съемках в полнометражном фильме
Кинологи рассказали, как понять, умный питомец или нет
Серябкина отправилась на свидание с мужем в черном облегающем платье с декольте
Простые советы: как избавиться от отечности
У Волковой "волосы встали дыбом" от новости про "похороны" Клюева в "Ворониных"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников