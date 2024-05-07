Джордж Клуни: от популярных телешоу до громких блокбастеров "Бэтмен" и "Одиннадцать друзей Оушена"

В 2024 году Джордж Клуни отмечает 30-летие своей карьеры в кино

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Джордж Клуни — известный американский актёр, продюсер и режиссёр. За свои работы в кино и на телевидении он был номинирован на престижные премии и получил множество наград.

Фото: Deauville's Festival site by Vinya is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0

Карьера Джорджа Клуни началась на телевидении. Он снимался в таких популярных сериалах, как "Скорая помощь" (1994-2009) и "Факты из жизни" (1979-1988). Однако настоящим прорывом для него стала роль доктора Дуга Росса в медицинской драме "Скорая помощь". Он регулярно появлялся в сериале до 1999 года, а затем вернулся к финалу в 2009 году.

Параллельно с работой на телевидении Клуни активно снимался в кино. В его фильмографии можно найти такие картины, как "От заката до рассвета" (1996), "В один прекрасный день" (1996), "Бэтмен и Робин" (1997) и "С глаз долой" (1998). В 2000 году Клуни снялся в фильмах "О брат, где ты?" и "Идеальный шторм".

Знаковым стало его участие в фильме "Одиннадцать друзей Оушена" в 2001 году, где он сыграл главную роль вместе с Мэттом Дэймоном, Брэдом Питтом и Джулией Робертс. Затем последовали продолжения — "Двенадцать друзей Оушена" (2004) и "Тринадцать друзей Оушена" (2007).

После "Одиннадцати друзей Оушена" Клуни дебютировал в качестве режиссёра с фильмом "Признания опасного разума" (2002). В 2006 году он получил свой первый "Оскар" за фильм "Сириана" (2005).

Среди других популярных фильмов с участием Клуни можно отметить "Сжечь после прочтения" (2008), "Фантастический мистер Фокс" (2009) и "Гравитация" (2013).

В 2022 году Клуни снялся в романтической комедии "Билет в рай" вместе с Джулией Робертс. А в 2023 году он стал режиссёром спортивной биографической драмы "Мальчики в лодке".

Джордж Клуни женат на адвокате по правам человека Амаль Клуни. Пара познакомилась через общего друга в 2013 году, весной 2014-го Клуни сделал предложение, а в сентябре того же года они поженились. У них двое детей — Александр и Элла, близнецы.

Семья Клуни живет между двумя домами — Европой и Лос-Анджелесом, поскольку владеет виллой на озере Комо, Италия, а недавно, по слухам, приобрела дом во Франции.