Реализовал девичью идиотию: Константин Богомолов осуществил мечту Собчак о свадьбе

Свадьба Ксении Собчак с актером Максимом Виторганом была тихой и скромной. Сама невеста не была рада такому формату, но поддержала желание мужа.
"У нас было мало людей, все было очень скромно. Я была так влюблена, поддерживала это его желание. У нас была отличная маленькая свадьба, но, конечно, где-то глубоко в душе мне хотелось что-то пышное: белое платье, торт, голуби в небо… Не знаю, почему", — сказала она.
Ксения мечтала о торжественном многолюдном мероприятии, но это осуществилась только со вторым мужем, режиссером Константином Богомоловым.
"Когда у меня была вторая свадьба, я была так благодарна Константину, что он вот эту девичью идиотию с пышностью понял и реализовал", — поделилась Собчак.
С Максимом Ксения рассталась после двух лет брака. У пары есть общий сын Платон, родившийся в 2016 году. Свадьба с Богомоловым состоялась в 2019 году.
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