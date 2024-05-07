Реализовал девичью идиотию: Константин Богомолов осуществил мечту Собчак о свадьбе

Ксения Собчак призналась, что свадьба с Максимом Виторганом ее разочаровала

1:03 Your browser does not support the audio element. Кино

Свадьба Ксении Собчак с актером Максимом Виторганом была тихой и скромной. Сама невеста не была рада такому формату, но поддержала желание мужа.

Фото: YouTube канал RU.TV by Скриншот видео YouTube канала RU.TV is licensed under public domain

"У нас было мало людей, все было очень скромно. Я была так влюблена, поддерживала это его желание. У нас была отличная маленькая свадьба, но, конечно, где-то глубоко в душе мне хотелось что-то пышное: белое платье, торт, голуби в небо… Не знаю, почему", — сказала она.

Ксения мечтала о торжественном многолюдном мероприятии, но это осуществилась только со вторым мужем, режиссером Константином Богомоловым.

"Когда у меня была вторая свадьба, я была так благодарна Константину, что он вот эту девичью идиотию с пышностью понял и реализовал", — поделилась Собчак.

С Максимом Ксения рассталась после двух лет брака. У пары есть общий сын Платон, родившийся в 2016 году. Свадьба с Богомоловым состоялась в 2019 году.