В этот миф о Клеопатре зрители поверили из-за фильмов: египетская царица в жизни была совсем другой

Клеопатра была не такой, как её показывают в фильмах

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Исторические фильмы редко обходятся без вымысла сценаристов и режиссёров. Если бы такое кино снималось исключительно на основе достоверных событий, оно могло бы стать чересчур документальным и скучным.

Фото: commons.wikimedia.org by Steve F-E-Cameron is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Не стали исключением и фильмы о Клеопатре. Египетская царица была сильной и могущественной не только в политических вопросах, но и в любовных делах. Она умела влюблять в себя и не прикладывала для этого особых усилий.

Во всех без исключения фильмах Клеопатра показана красивой женщиной. Зрители верят, что сам Цезарь влюбился в неё, не устояв перед её неотразимостью, однако в реальности всё было не совсем так.

Клеопатра не отличалась красотой, и её фигура тоже была далека от совершенства, но царица была обаятельной и остроумной собеседницей, она умела увлечь разговором, поэтому с ней было гораздо интереснее, чем с иными красавицами.