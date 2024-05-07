В этот миф о Клеопатре зрители поверили из-за фильмов: египетская царица в жизни была совсем другой

Исторические фильмы редко обходятся без вымысла сценаристов и режиссёров. Если бы такое кино снималось исключительно на основе достоверных событий, оно могло бы стать чересчур документальным и скучным.
Не стали исключением и фильмы о Клеопатре. Египетская царица была сильной и могущественной не только в политических вопросах, но и в любовных делах. Она умела влюблять в себя и не прикладывала для этого особых усилий.
Во всех без исключения фильмах Клеопатра показана красивой женщиной. Зрители верят, что сам Цезарь влюбился в неё, не устояв перед её неотразимостью, однако в реальности всё было не совсем так.
Клеопатра не отличалась красотой, и её фигура тоже была далека от совершенства, но царица была обаятельной и остроумной собеседницей, она умела увлечь разговором, поэтому с ней было гораздо интереснее, чем с иными красавицами.
Шар из петунии - это красивое и оригинальное украшение для сада или балкона. Он привлекает внимание своей необычной формой и яркими цветами. Формирование шара из петунии не требует особых навыков и может быть выполнено даже начинающим садоводом.