Актёр Александр Новиков рассказал о работе над сериалом "Экстрим" с Валей Карнавал и Мариной Федункив

Актёр сериала "Экстрим" рассказал о работе с Валей Карнавал и Мариной Федункив

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В 2024 году должен выйти комедийный сериал Андрея Берченко "Экстрим". Сюжет будущей ленты строится вокруг отношений Сергея и Ольги. Главный герой имитирует похищение девушки, а затем "спасает" её. Она влюбляется в Сергея. Однако скоро Ольга узнаёт правду и решает отомстить своему похитителю.

Фото: instagram.com/jovikof by Влада Красильникова is licensed under public domain

Актёр "Экстрима" Александр Новиков рассказал Pravda.Ru о работе над лентой.

— Опишите вашего героя: какой он?

— В сериале я играю провинциального авторитета. По крайней мере, так считает мой герой. По факту, это обычный гопник по прозвищу Вобла, который захотел снискать уважение улиц и получить признание от влиятельных людей в городе. По сюжету у меня есть двое верных друзей. И на дело мы ходим всегда вместе. По классике жанра у нас не всё получается из задуманного, и мы часто попадаем в комичные истории.

— Как проходил съёмочный день?

— Мой съёмочный день начался с гримёрского вагончика. Мне фактурили кино-грязью лицо, руки, рисовали шрамы, и специальными красками делали жёлтый налёт на зубах. Получался образ неотёсанного и потёртого улицами "авторитета с района". Но, так как мой герой рвётся к большим высотам, его можно увидеть в белоснежном костюме, кепке и туфлях, бесцеремонно "лузгая" семечками — где бы он ни находился. За такие концептуальные находки благодарю гримёров и костюмеров!

— Одну из главных ролей в ленте исполняет популярный видеоблогер Валя Карнавал. Какого было с ней работать?

— Валя — настоящая трудяга и большой профессионал. Как часто бывает в кино, осенью мы снимали лето. На улице уже было прохладно, вся съёмочная группа находилась за кадром в куртках. По сюжету Валя должна была бежать по улице в платье. Перед началом съёмок сцены Валя много раз приседала, чтобы сбить дыхание и вбежать в кадр с настоящей одышкой после долгой пробежки. Учитывая, что сцена снимается с разных ракурсов несколько раз подряд, Вале приходилось повторять это раз за разом на каблуках и в лёгком платье. А погода на улице близилась к нулю градусов. Такой профессиональный подход к своей работе впечатляет!

— Кого ещё из актёров сериала вы можете выделить и почему?

— Марина Федункив тоже большой талант. Работать с ней — одно удовольствие. Марина заряжает своей энергией и позитивом всю съёмочную группу. В её персонаже я видел настоящую русскую женщину. И уже во время съёмок понимал, что Марине удалось очень точно передать характер своей героини.