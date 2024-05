Неземная красота: живущий в Израиле Кирилл Сафонов показал свою старшую дочь

Российский актер Кирилл Сафонов показал снимок своей 19-летней дочери Анастасии, которая живет в США., где стала успешной моделью. Подписчики пришли в восторг от красоты девушки и ее сходства с отцом.

Фото: YouTube канал News of Stars by Скриншот видео YouTube канала News of Stars is licensed under public domain