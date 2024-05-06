Неземная красота: живущий в Израиле Кирилл Сафонов показал свою старшую дочь

Российский актер Кирилл Сафонов показал снимок своей 19-летней дочери Анастасии, которая живет в США., где стала успешной моделью. Подписчики пришли в восторг от красоты девушки и ее сходства с отцом.
"Ваша дочь — произведение искусства", "Очень красивая девушка", "Неземная красота", "У нее папины глаза", "Вау, какая красивая", "Какая красавица выросла", "Аристократическая внешность с небесным цветом глаз", "Вот это да", "Глаза — озера", "Восхитительная", — оставили комментарии пользователи.
До брака с Сашей Савельевой актер был женат на Елене, которая через несколько лет после развода скончалась от алкоголизма. В 2019 году дочь Анастасия вышла замуж за ирландского финансиста Стивена Мерфи.
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