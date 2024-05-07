Анна Михалкова рассказала, чем её сын Андрей отличается от других детей

Андрей Баков — один из сыновей Анны Михалковой. Ему исполнилось 24 года. В честь праздника актриса обратилась к наследнику, поздравила его и не забыла упомянуть о его главной особенности, которая ранее доставляла ей немало грусти, однако, как можно догадаться, теперь Михалкова смирилась с этим и приняла сына таким, какой он есть.
Андрей всегда отличался непростым характером. Какое-то время считалось, что он станет актёром, его даже сравнивали с Аленом Делоном, однако по всему видно, что парень привык сам принимать решения и идти своим путём.
"Тебя невозможно изучить и приручить. Всё твоё детство я самонадеянно думала, что буду главным человеком в твоей жизни, но, как оказалось, из всех детей ты меньше всего нуждаешься в моём присутствии", — написала Михалкова.
Ходили слухи, что у Андрея проблемы с наркотиками. Правда ли это, остаётся загадкой. Родственники никогда не комментировали эту информацию.
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