Инсайдер сериала "Костя — Вера" рассказал, что Марию Ильюхину на самом деле звали на пробы

Инсайдер заявил, что Марию Ильюхину приглашали на пробы спин-оффа "Ворониных"

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Источник в съёмочной группе предстоящего сериала "Костя — Вера" рассказал изданию "StarHit", что Марию Ильюхину приглашали на пробы.

Фото: unsplash.com by Matthias Blonski mbgrfk is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Инсайдер сообщил, что после проб команда решила найти актрисе замену. Кроме того, он добавил, что сценарий на самом деле прислали Марии Ильюхиной официально.

"Марию Ильюхину, конечно же, приглашали на пробы, как и других артистов, претендующих на роли в новом проекте "Костя — Вера". После проб, в которых Маша Ильюхина принимала участие в середине марта, стало понятно, что на роль повзрослевшей Маши нужна другая актриса. К тому же не стоит забывать, что это не прямое продолжение "Ворониных", а другой, самостоятельный проект — спин-офф. Сценарий, который "слили" актрисе, прислали ей официально в рамках подготовки к пробам", — сообщил источник.

Ранее Мария Ильюхина заявила, что её не позвали принять участие в новом сериале. Этот факт она назвала предательством.