Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Морские поставки российского дизеля резко упали
Минздрав РФ: производителям лекарств с ибупрофеном нужно отредактировать инструкции
Почему у одних домашние кошки живут долго, а у других нет
Депутаты ЛДПР хотят разрешить россиянам самостоятельно выбирать регион уплаты НДФЛ
Как приготовить соус марсала
Борьба со сединой: эффективные методы сохранения естественного цвета волос
Почему стоит посадить османтус
Владимир Путин высоко оценил работу уходящего правительства
Ветеринары дали ответ, почему кошка постоянно лижет руки хозяина
Инсайдер сериала "Костя — Вера" рассказал, что Марию Ильюхину на самом деле звали на пробы

Инсайдер заявил, что Марию Ильюхину приглашали на пробы спин-оффа "Ворониных"

1:05
Кино

Источник в съёмочной группе предстоящего сериала "Костя — Вера" рассказал изданию "StarHit", что Марию Ильюхину приглашали на пробы. 

Инсайдер заявил, что Марию Ильюхину приглашали на пробы спин-оффа "Ворониных"
Фото: unsplash.com by Matthias Blonski mbgrfk is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Инсайдер сообщил, что после проб команда решила найти актрисе замену. Кроме того, он добавил, что сценарий на самом деле прислали Марии Ильюхиной официально.

"Марию Ильюхину, конечно же, приглашали на пробы, как и других артистов, претендующих на роли в новом проекте "Костя — Вера". После проб, в которых Маша Ильюхина принимала участие в середине марта, стало понятно, что на роль повзрослевшей Маши нужна другая актриса. К тому же не стоит забывать, что это не прямое продолжение "Ворониных", а другой, самостоятельный проект — спин-офф. Сценарий, который "слили" актрисе, прислали ей официально в рамках подготовки к пробам", — сообщил источник.

Ранее Мария Ильюхина заявила, что её не позвали принять участие в новом сериале. Этот факт она назвала предательством.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья

Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.

Как ухаживать за фикусом
Как вырастить бугенвиллию
Буйство красок: эта шикарная лиана закроет весь забор — настоящий шедевр в саду
Возвращение к Меладзе и долги: новые повороты в жизни Веры Брежневой
Три способа заточить лопату: инструмент станет острее ножа
Старец Иона Одесский предсказал ход СВО и неизбежную войну России с Западом Любовь Степушова Президенту Зеленскому осталось недолго. Запад выбирает преемника Дмитрий Плотников Разведчик Рипер: "На учениях загрузят ТЯО, выйдут на точки пуска, и привет" Олег Володин
Астильба будет цвести без остановки: вот какие меры помогут
Ольга Бузова откровенно поговорила с бывшим бойфрендом Давой: "Как мне тяжело видеть тебя"
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Последние материалы
Как приготовить соус марсала
Борьба со сединой: эффективные методы сохранения естественного цвета волос
В Китае объяснили, почему США ошиблись, оценивая сельское хозяйство России
Почему стоит посадить османтус
Владимир Путин высоко оценил работу уходящего правительства
Инсайдер заявил, что Марию Ильюхину приглашали на пробы спин-оффа "Ворониных"
Ветеринары дали ответ, почему кошка постоянно лижет руки хозяина
Политолог Бардин: Мишель Обама может стать последним шансом демократов
Команды Подмосковья громко заявили о себе во время футбольного тура второй лиги
У россиян появится способ оплатить дорогостоящее лечение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников