Создатели сериала "Поколение "Ви" не будут искать замену актёру Чансу Пердомо

Создатели "Поколения "Ви" почтут память Чанса Пердомо во втором сезоне сериала

0:55 Your browser does not support the audio element. Кино

Создатели супергеройского сериала "Поколение "Ви" сообщили, что в предстоящем сезоне ленты почтут память актёра Чанса Пердомо. Об этом пишет издание "Variety".

Фото: snappygoat.com by Not applicable is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Создатели сериала заявили, что не стали искать актёра, который заменил бы Чанса Пердомо во втором сезоне. Вместо этого они изменили сюжетные линии.

"Мы не собираемся брать другого актёра на эту роль, потому что никто не может заменить Чанса. Вместо этого мы нашли время и место, чтобы переработать сюжетные линии второго сезона к старту производства в мае. Мы почтим память Чанса и его наследие в этом сезоне", — сообщили создатели сериала.

В марте 27-летний Чанс Пердомо скончался по причине аварии на мотоцикле. Он исполнял роль Андре Андерсона и сыграл в восьми эпизодах первого сезона.