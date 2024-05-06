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Актриса Полина Лазарева рассказала, без кого бы не получился её фильм "Чайка"

Полина Лазарева заявила, что фильм "Чайка" можно было бы не снимать без Юрия Быкова

1:09
Кино

Актриса Полина Лазарева заявила, что её фильм "Чайка" можно было не создавать, если бы в нём не принял участие Юрий Быков. Об этом она сообщила изданию "Вечерняя Москва".

Полина Лазарева заявила, что фильм "Чайка" можно было бы не снимать без Юрия Быкова
Фото: commons.wikimedia.org by Basile9478issa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Полина Лазарева рассказала, что режиссёр сначала не хотел сниматься в картине. Однако актриса смогла его уговорить. По её словам, у Юрия Быкова прекрасно получилось воплотить на экране образ Валентина Чайки.

"Не будь Быкова в картине, возможно, её и не стоило бы снимать. Главный герой, Валентин Чайка, — не самый приятный персонаж, и на протяжении фильма он произносит предостаточно пафосных благоглупостей и совершает ряд поступков, которыми вряд ли можно гордиться. Но органика Быкова такова, что он нисколько не теряет при этом обаяния. Герой смешной, милый и даже вызывает сочувствие, несмотря на все свои слабости", — заявила актриса.

Фильм "Чайка" стал дебютной работой для Полины Лазаревой в качестве режиссёра. В картине показывают сложные отношения популярного писателя и 2-х юных девушек.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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