Актриса Полина Лазарева рассказала, без кого бы не получился её фильм "Чайка"

Актриса Полина Лазарева заявила, что её фильм "Чайка" можно было не создавать, если бы в нём не принял участие Юрий Быков. Об этом она сообщила изданию "Вечерняя Москва".
Полина Лазарева рассказала, что режиссёр сначала не хотел сниматься в картине. Однако актриса смогла его уговорить. По её словам, у Юрия Быкова прекрасно получилось воплотить на экране образ Валентина Чайки.
"Не будь Быкова в картине, возможно, её и не стоило бы снимать. Главный герой, Валентин Чайка, — не самый приятный персонаж, и на протяжении фильма он произносит предостаточно пафосных благоглупостей и совершает ряд поступков, которыми вряд ли можно гордиться. Но органика Быкова такова, что он нисколько не теряет при этом обаяния. Герой смешной, милый и даже вызывает сочувствие, несмотря на все свои слабости", — заявила актриса.
Фильм "Чайка" стал дебютной работой для Полины Лазаревой в качестве режиссёра. В картине показывают сложные отношения популярного писателя и 2-х юных девушек.
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