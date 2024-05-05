"Человек-паук: Паутина вселенных" стал самым успешным супергеройским проектом 2023 года

"Человек-паук: Паутина вселенных" — самый успешный проект про супергероев 2023 года

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Мультфильм "Человек-паук: Паутина вселенных" стал самым успешным супергеройским проектом 2023 года. Об этом пишет портал "Deadline".

Фото: flickr.com by Bernard DUPONT is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сообщается, что чистая прибыль работы составила 328 миллионов долларов. В 2023 году также состоялись премьеры фильмов "Капитан Марвел 2", "Стражи галактики. Часть 3" и "Флэш". Однако ни у одного из проектов не получилось побить рекорд картины "Человек-паук: Паутина вселенных".

По сюжету мультфильма главный герой Майлз Моралес отправляется в путешествие по мультивселенной вместе со своими напарниками. Им предстоит одолеть опасного злодея.