Актриса Мария Шукшина раскритиковала последние работы Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая: "Невозможно смотреть!"

Актриса Мария Шукшина в интервью изданию "Аргументы и Факты" раскритиковала последние работы режиссёров Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова.
По мнению Марии Шукшиной, в пожилом возрасте становится труднее создать достойный фильм.
"Вспомните последние фильмы Гайдая и Рязанова — это уже было невозможно смотреть! К сожалению, такова статистика: в пожилом возрасте чего-то выдающегося не снимешь", — заявила актриса.
Ранее Pravda.Ru писала, что Леонид Гайдай и Эльдар Рязанов использовали в фильмах "Бриллиантовая рука" и "Служебный роман" один и тот же реквизит.
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