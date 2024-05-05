Актриса Мария Шукшина раскритиковала последние работы Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая: "Невозможно смотреть!"

Мария Шукшина раскритиковала последние фильмы Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая

0:40 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Мария Шукшина в интервью изданию "Аргументы и Факты" раскритиковала последние работы режиссёров Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова.

Фото: Travail personnel by Coyau is licensed under Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 Unported

По мнению Марии Шукшиной, в пожилом возрасте становится труднее создать достойный фильм.

"Вспомните последние фильмы Гайдая и Рязанова — это уже было невозможно смотреть! К сожалению, такова статистика: в пожилом возрасте чего-то выдающегося не снимешь", — заявила актриса.

Ранее Pravda.Ru писала, что Леонид Гайдай и Эльдар Рязанов использовали в фильмах "Бриллиантовая рука" и "Служебный роман" один и тот же реквизит.