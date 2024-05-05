Розамунд Пайк присоединяется к звездному актерскому составу третьей части фильма "Иллюзия обмана"

"Иллюзия обмана 3": Розамунд Пайк украсит актерский состав

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Розамунд Пайк, звезда таких фильмов, как "Исчезнувшая" и "Колесо времени", присоединилась к актерскому составу третьей части фильма "Иллюзия обмана". Роль, которую исполнит актриса, пока остается неизвестной, но, судя по основной тематике фильма, возможно, она воплотит образ иллюзиониста. Известно, что персонаж Пайк будет играть ключевую роль в сюжете предстоящего фильма.

Фото: commons.wikimedia.org by Tony Shek is licensed under CC BY-SA 2.0

К основному составу присоединятся и актеры предыдущих частей, включая Джесси Айзенберга, Вуди Харрельсона, Айлу Фишер, Дэйва Франко и Моргана Фримана. В числе новых участников — Джастис Смит, Ариана Гринблатт и Доминик Сесса.

Режиссером новой части стал Рубен Флейшер, известный по работе над фильмом "Веном". Первая часть серии, вышедшая в 2013 году, была снята Луи Летерье, а вторую часть режиссировал Джон М. Чу, известный по фильму "Безумно богатые азиаты". Продолжение серии дебютировало в кинотеатрах в 2016 году.

"Иллюзия обмана" рассказывает о группе фокусников, использующих свои навыки для совершения дерзких ограблений во время своих выступлений, что привлекает внимание ФБР.

Во второй части фильма персонажи столкнулись с опасным техномагнатом, вынуждая их действовать в его интересах. Подробности третьей части пока остаются под завесой тайны, как и точная дата ее выхода.

За две части франшизы киностудия Lionsgate собрала около 687 миллионов долларов.