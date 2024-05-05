Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Футболист Деменко предрёк "Зениту" сложную игру с "Факелом" в Воронеже
Российские ученые изобрели новый метод фокусировки терагерцевого излучения
Как безопасно купить квартиру на аукционе
Подумайте дважды перед наращиванием ресниц
Эндрю Гарфилд сыграет в адаптации книг Энид Блайтон
Россиянам рассказали, на каких покупках можно сэкономить в мае
Страхователь и страховщик: тонкости терминологии
Почему нельзя менять моторное масло каждые 10000 километров
Методы борьбы с колорадским жуком
Розамунд Пайк присоединяется к звездному актерскому составу третьей части фильма "Иллюзия обмана"

"Иллюзия обмана 3": Розамунд Пайк украсит актерский состав

1:43
Кино

Розамунд Пайк, звезда таких фильмов, как "Исчезнувшая" и "Колесо времени", присоединилась к актерскому составу третьей части фильма "Иллюзия обмана". Роль, которую исполнит актриса, пока остается неизвестной, но, судя по основной тематике фильма, возможно, она воплотит образ иллюзиониста. Известно, что персонаж Пайк будет играть ключевую роль в сюжете предстоящего фильма.

"Иллюзия обмана 3": Розамунд Пайк украсит актерский состав
Фото: commons.wikimedia.org by Tony Shek is licensed under CC BY-SA 2.0

К основному составу присоединятся и актеры предыдущих частей, включая Джесси Айзенберга, Вуди Харрельсона, Айлу Фишер, Дэйва Франко и Моргана Фримана. В числе новых участников — Джастис Смит, Ариана Гринблатт и Доминик Сесса.

Режиссером новой части стал Рубен Флейшер, известный по работе над фильмом "Веном". Первая часть серии, вышедшая в 2013 году, была снята Луи Летерье, а вторую часть режиссировал Джон М. Чу, известный по фильму "Безумно богатые азиаты". Продолжение серии дебютировало в кинотеатрах в 2016 году.

"Иллюзия обмана" рассказывает о группе фокусников, использующих свои навыки для совершения дерзких ограблений во время своих выступлений, что привлекает внимание ФБР.

Во второй части фильма персонажи столкнулись с опасным техномагнатом, вынуждая их действовать в его интересах. Подробности третьей части пока остаются под завесой тайны, как и точная дата ее выхода.

За две части франшизы киностудия Lionsgate собрала около 687 миллионов долларов.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Принц Уильям и больная раком Кейт Миддлтон "проходят через ад": Что происходит в королевской семье за закрытыми дверьми

Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.

Подруга Кейт Миддлтон рассказала, что супруги Уэльские "проживают ад"
Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Анталию на концерт
Срочно из России: почему Валерия и Пригожин решили сбежать из страны
Нестареющая певица Ирина Салтыкова показала красавицу-дочь Алису: "Счастье"
Рудковская раскрыла секрет красоты 42-летней модели Натальи Водяновой
Французские солдаты приехали на Украину отнюдь не сражаться Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья
Буйство красок: эта шикарная лиана закроет весь забор — настоящий шедевр в саду
Какие растения любят яичную скорлупу
Какие растения любят яичную скорлупу
Последние материалы
Как безопасно купить квартиру на аукционе
Подумайте дважды перед наращиванием ресниц
Эндрю Гарфилд сыграет в адаптации книг Энид Блайтон
Россиянам рассказали, на каких покупках можно сэкономить в мае
Страхователь и страховщик: тонкости терминологии
Почему нельзя менять моторное масло каждые 10000 километров
Методы борьбы с колорадским жуком
Трусова сообщила, что в свои 19 лет она находится в "предпенсионном возрасте"
Эксперты отметили резкое снижение цен на авиаперелеты в Европу
Роза Сябитова рассказала о смене брачных предпочтений российских женщин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников