Звезды Голливуда Кристен Стюарт и Оскар Айзек сыграют в фильме "Плоть богов" от Паноса Косматоса

Кристен Стюарт и Оскар Айзек получили главные роли в новом фильме Паноса Косматоса под названием "Плоть богов", как сообщает Hollywood Reporter. Производство картины запланировано на текущий год.
Фильм раскроет историю супружеской пары, чья жизнь кардинально изменится после встречи с таинственной женщиной, которая введет их в сюрреалистический мир, насыщенный загадками и опасностями. Детали сюжета пока остаются под завесой тайны, но известно, что фильм будет сочетать элементы триллера и вампирской саги.
Кристен Стюарт заслужила мировую известность благодаря роли Бэллы в саге "Сумерки" и затем укрепила свой актерский статус участием в артхаусных проектах.
Оскар Айзек известен своими ролями в таких фильмах, как "Из машины", "Сцены из супружеской жизни" и "Внутри Льюина Дэвиса".
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