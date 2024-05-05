"Золотой трейлер 2023": российские трейлеры получили высокую оценку на американской кинопремии

Российские кинопроекты номинированы на "Золотой трейлер" в США

0:52 Your browser does not support the audio element. Кино

Ежегодно в Соединенных Штатах проходит церемония вручения кинопремии "Золотой трейлер", которая отмечает выдающиеся достижения в маркетинге кино. В этом году несколько российских проектов вошли в число номинантов.

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Так, трейлеры к фильмам "Майор Гром: Игра", "Сто лет тому вперёд" и "Самой большой луны" были выдвинуты в категорию "Лучший зарубежный саундтрек". Кроме того, первые два из упомянутых проектов также претендуют на звание "Лучший зарубежный экшен".

Ролик к фильму "Человек ниоткуда" получил номинацию как "Лучший зарубежный триллер", а трейлер сериала "Эпидемия" отмечен в категории "Самый оригинальный зарубежный трейлер". В сегменте "Лучший зарубежный семейный фильм/анимация" были номинированы трейлеры к "Летучему кораблю" и "Волшебнику Изумрудного города".