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"Золотой трейлер 2023": российские трейлеры получили высокую оценку на американской кинопремии

Российские кинопроекты номинированы на "Золотой трейлер" в США

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Кино

Ежегодно в Соединенных Штатах проходит церемония вручения кинопремии "Золотой трейлер", которая отмечает выдающиеся достижения в маркетинге кино. В этом году несколько российских проектов вошли в число номинантов.

Российские кинопроекты номинированы на "Золотой трейлер" в США
Фото: commons.wikimedia.org by Jef132 is licensed under Creative Commons CC0 License

Так, трейлеры к фильмам "Майор Гром: Игра", "Сто лет тому вперёд" и "Самой большой луны" были выдвинуты в категорию "Лучший зарубежный саундтрек". Кроме того, первые два из упомянутых проектов также претендуют на звание "Лучший зарубежный экшен".

Ролик к фильму "Человек ниоткуда" получил номинацию как "Лучший зарубежный триллер", а трейлер сериала "Эпидемия" отмечен в категории "Самый оригинальный зарубежный трейлер". В сегменте "Лучший зарубежный семейный фильм/анимация" были номинированы трейлеры к "Летучему кораблю" и "Волшебнику Изумрудного города".

Майор Гром: Игра | Финальный трейлер | В кино с 23 мая
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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