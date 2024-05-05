Автор книги "Сумерки" Стефани Майер рассказала, что образ Эдварда Каллена был вдохновлен другим актером

"Сумерки": Стефани Майер не видела Роберта Паттинсона в роли Эдварда

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В 2008 году экранизация романа "Сумерки" обрела статус культового фильма. Аудитория оценила актерский состав, особенно выразив удовольствие от выбора главных исполнителей. Экранная "химия" между Кристен Стюарт и Робертом Паттинсоном была настолько заметной, что не удивительно, их отношения со съемок перешли в реальную жизнь.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Интересный факт: автор книги Стефани Майер, изначально представляла себе Эдварда Каллена в лице другого голливудского актера Генри Кавилла. Несмотря на это, Кавилл не был приглашен на кастинг "Сумерек". К тому времени ему уже исполнилось 24 года, и он выглядел бы неуместно в роли старшеклассника рядом со Стюарт.

Только годы спустя Генри Кавилл рассказал, что возможность сыграть Эдварда Каллена его заинтересовала, хотя шанс воплотить эту роль он так и не получил.