Автор книги "Сумерки" Стефани Майер рассказала, что образ Эдварда Каллена был вдохновлен другим актером

В 2008 году экранизация романа "Сумерки" обрела статус культового фильма. Аудитория оценила актерский состав, особенно выразив удовольствие от выбора главных исполнителей. Экранная "химия" между Кристен Стюарт и Робертом Паттинсоном была настолько заметной, что не удивительно, их отношения со съемок перешли в реальную жизнь.
Интересный факт: автор книги Стефани Майер, изначально представляла себе Эдварда Каллена в лице другого голливудского актера Генри Кавилла. Несмотря на это, Кавилл не был приглашен на кастинг "Сумерек". К тому времени ему уже исполнилось 24 года, и он выглядел бы неуместно в роли старшеклассника рядом со Стюарт.
Только годы спустя Генри Кавилл рассказал, что возможность сыграть Эдварда Каллена его заинтересовала, хотя шанс воплотить эту роль он так и не получил.
Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.