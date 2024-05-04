Актриса Юлия Меньшова заявила, что ей трудно сочувствовать другим людям

Юлия Меньшова призналась, что не умеет сопереживать

0:55 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Юлия Меньшова призналась, что у неё плохо получается сопереживать другим людям. Об этом она рассказала в YouTube-шоу "Чужие письма", пишет издание "StarHit".

Фото: unsplash.com by Mario Calvo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Юлия Меньшова сообщила, что ей хочется найти решения определённой ситуации, вместо того, чтобы подбодрить собеседника.

"Она [подруга] говорит: "Просто побудь со мной рядом в этой ситуации. Посочувствуй мне". И вот тут у меня ступор абсолютнейший. Я сижу рядом и едва ли не чешусь от желания заполнить паузу словами, плавными мыслями, идеями, перспективами. Я не умею просто обнять, просто молчать или сказать "бедная ты, бедная", — призналась актриса.

Она добавила, что сейчас старается научиться сопереживать другим ради близких людей.

Ранее Pravda.Ru писала о страхе отца Юлии Меньшовой при воспитании дочери.