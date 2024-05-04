Актриса Юлия Меньшова заявила, что ей трудно сочувствовать другим людям

Актриса Юлия Меньшова призналась, что у неё плохо получается сопереживать другим людям. Об этом она рассказала в YouTube-шоу "Чужие письма", пишет издание "StarHit".
Юлия Меньшова сообщила, что ей хочется найти решения определённой ситуации, вместо того, чтобы подбодрить собеседника.
"Она [подруга] говорит: "Просто побудь со мной рядом в этой ситуации. Посочувствуй мне". И вот тут у меня ступор абсолютнейший. Я сижу рядом и едва ли не чешусь от желания заполнить паузу словами, плавными мыслями, идеями, перспективами. Я не умею просто обнять, просто молчать или сказать "бедная ты, бедная", — призналась актриса.
Она добавила, что сейчас старается научиться сопереживать другим ради близких людей.
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