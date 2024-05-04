Режиссёр Джон Карпентер рассказал о своём отношении к фильму "Оппенгеймер"

Режиссёр Джон Карпентер рассказал, как относится к фильму "Оппенгеймер". Об этом он сообщил порталу "Last Donut of the Night".
Джон Карпентер заявил, что картина Кристофера Нолана "неплохая". Однако режиссёр не понял всеобщего восторга от проекта.
"Оппенгеймер" неплохой. Вполне нормальный. Все хвалят его и называют чуть ли не фильмом века — даже не знаю", — сказал он.
При этом Джон Карпентер добавил, что хорошо относится и к другим фильмам Кристофера Нолана.
Ранее некоторые известные личности давали оценку фильму "Оппенгеймер". Дмитрий Медведев заявил, что картина является "мега-актуальной". В свою очередь, режиссёр Дени Вильнёв отзывался о проекте, как о шедевре.
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