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Режиссёр Джон Карпентер рассказал о своём отношении к фильму "Оппенгеймер"

Джон Карпентер заявил, что картина "Оппенгеймер" не является "фильмом века"

0:49
Кино

Режиссёр Джон Карпентер рассказал, как относится к фильму "Оппенгеймер". Об этом он сообщил порталу "Last Donut of the Night".

Джон Карпентер заявил, что картина "Оппенгеймер" не является "фильмом века"
Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Джон Карпентер заявил, что картина Кристофера Нолана "неплохая". Однако режиссёр не понял всеобщего восторга от проекта.

"Оппенгеймер" неплохой. Вполне нормальный. Все хвалят его и называют чуть ли не фильмом века — даже не знаю", — сказал он.

При этом Джон Карпентер добавил, что хорошо относится и к другим фильмам Кристофера Нолана.

Ранее некоторые известные личности давали оценку фильму "Оппенгеймер". Дмитрий Медведев заявил, что картина является "мега-актуальной". В свою очередь, режиссёр Дени Вильнёв отзывался о проекте, как о шедевре.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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