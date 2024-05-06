Не просто чёрная кошка пробежала: поступок Меньшикова, который Догилева не смогла ему простить, несмотря на их давнюю дружбу

Догилева дружила с Меньшиковым, но это в прошлом: в чём провинился перед ней актёр

1:44 Your browser does not support the audio element. Кино

Татьяна Догилева и Олег Меньшиков познакомились во время съёмок "Покровских ворот", и их совместная работа переросла в крепкую дружбу.

Фото: commons.wikimedia.org by Ruzhugo27 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В актёрской среде поговаривали, что у Меньшикова и Догилевой роман, однако это не было правдой. Им просто было очень интересно друг с другом, они могли разговаривать обо всём на свете часами напролёт.

Когда они оба поступили в театр имени Ермоловой, их дружба стала ещё крепче. Когда Догилева стала мамой, она хотела, чтобы именно Меньшиков стал крёстным отцом её дочери, но вскоре прекрасные отношения сошли на нет.

Говорят, что настоящая дружба проходит все испытания, а друг остаётся рядом в горе и в радости, но Меньшиков, наоборот, отдалился от Догилевой, когда у неё начались одна за другой неприятности. У актрисы стали болеть родственники, она пристрастилась к алкоголю, муж её бросил. Из-за этого она забросила творческую жизнь и стала редко выходить на сцену. Меньшиков, напротив, покорял всевозможные вершины и вскоре стал директором театра.

Догилева обратилась к Меньшикову за помощью, поскольку всё ещё считала его своим другом. Она попросила его, чтобы он ввёл её в разные спектакли, в которых она до сих пор не участвовала. Директор пообещал, что они позже это обсудят, но вместо этого в один далеко не прекрасный день Догилевой позвонили из отдела кадров и предложили уволиться по собственному желанию.

Прошло 10 лет после этой грустной истории, но актёры так и не помирились. Догилева не смогла простить бывшему другу такого предательства.