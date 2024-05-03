Названы самые убыточные голливудские кинокартины прошлого года

Портал "Deadline" назвал самые неудачные проекты Голливуда за прошлый год.
"Капитан Марвел 2". Этот фильм оказался на первом месте. Его убытки составили 237 миллионов долларов, а общая прибыль — 218 миллионов.
"Флэш". Создатели потеряли на картине 155 миллионов, в то время как заработок оказался равен 250 миллионам.
"Индиана Джонс и колесо судьбы". Это 5-я часть франшизы. Её убытки составили 143 миллиона долларов при прибыли в 373 миллионов.
Также "Deadline" добавил в список картины "Заветное желание" (убытки — 131 миллионов) и "Особняк с привидениями" (117 миллионов). При этом 4 из названных проектов созданы компанией "Disney" (кроме "Флэша").
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