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Названы самые убыточные голливудские кинокартины прошлого года

Названы самые неудачные проекты Голливуда 2023 года. Среди них — "Капитан Марвел 2"

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Кино

Портал "Deadline" назвал самые неудачные проекты Голливуда за прошлый год.

Названы самые неудачные проекты Голливуда 2023 года. Среди них — "Капитан Марвел 2"
Фото: Travail personnel by Coyau is licensed under Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 Unported

"Капитан Марвел 2". Этот фильм оказался на первом месте. Его убытки составили 237 миллионов долларов, а общая прибыль — 218 миллионов.

"Флэш". Создатели потеряли на картине 155 миллионов, в то время как заработок оказался равен 250 миллионам.

"Индиана Джонс и колесо судьбы". Это 5-я часть франшизы. Её убытки составили 143 миллиона долларов при прибыли в 373 миллионов.

Также "Deadline" добавил в список картины "Заветное желание" (убытки — 131 миллионов) и "Особняк с привидениями" (117 миллионов). При этом 4 из названных проектов созданы компанией "Disney" (кроме "Флэша").

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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