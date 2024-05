История любви Хемы Малини, сыгравшей Зиту и Гиту, настолько необычная, что могла бы стать сюжетом для ещё одного индийского фильма

Хема Малини, сыгравшая две главные роли в фильме "Зита и Гита" о разлучённых в детстве близняшках, в молодости считалась первой красавицей Болливуда. Казалось бы, счастье должно было улыбнуться такой девушке, и оно действительно улыбнулось ей, однако сначала актрисе пришлось преодолеть немалые сложности.

