История любви Хемы Малини, сыгравшей Зиту и Гиту, настолько необычная, что могла бы стать сюжетом для ещё одного индийского фильма

Хема Малини, сыгравшая Зиту и Гиту, столкнулась со сложностями на пути к счастью

Хема Малини, сыгравшая две главные роли в фильме "Зита и Гита" о разлучённых в детстве близняшках, в молодости считалась первой красавицей Болливуда. Казалось бы, счастье должно было улыбнуться такой девушке, и оно действительно улыбнулось ей, однако сначала актрисе пришлось преодолеть немалые сложности.

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Актёры часто влюбляются друг в друга на съёмках. Так же произошло и с Малини. Она влюбилась в Дхармендру, с которым снималась в фильмах "Зита и Гита", "Месть и закон", "Любимый Раджа". Дхармендра ответил ей взаимностью, и это оказалось так серьёзно, что влюблённые захотели быть вместе навсегда.

Сложность оказалась в том, что у Дхармендры уже была жена и четверо детей. Жена отказалась давать ему развод, а родители Малини пообещали отречься от дочери, если она не откажется от любимого.

Эти обстоятельства не охладили чувства Дхармендры и Хемы Малини. Они твёрдо решили быть вместе вопреки всему. Чтобы жениться на возлюбленной, актёр принял ислам, поскольку эта религия не запрещает брать в жёны нескольких женщин. Таким образом, оставаясь женатым на первой жене, он женился на Малини и стал жить с ней.

Супруги вместе уже 50 лет. Они счастливы и не жалеют о своём выборе. Они стали уважаемой четой в Индии, занялись политикой и разбогатели. В браке у актёров появились две дочери.