Обратная сторона славы: за что космонавты обиделись на Юлию Пересильд после фильма "Вызов"

Космонавты считают, что полёт Пересильд в космос вызвал слишком много шумихи

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"Вызов" стал громким хотом не только российского, но и мирового кино, потому что раньше ни в одной стране не выходило фильмов, снятых в космосе. Это было невозможно представить.

Фото: commons.wikimedia.org by Ravilbabaev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

После премьеры Юлию Пересильд осыпали комплиментами, её имя постоянно встречалось в новостях, однако актриса испытала кое-что ещё, кроме славы. Критиковали её так же много, как и хвалили, если не больше.

Особенно резкие высказывания вызвал тот факт, что Пересильд получила звание Героя России. Космонавты сочли это ужасной несправедливостью: многие из них летали гораздо больше, чем она, но не получили такого звания, например, Фёдор Юрчихин, который летал в космос пять раз.

Кроме того, ради съёмок "Вызова" был сдвинут весь график МКС, из-за чего один из космонавтов был вынужден отказаться от запланированного полёта.