Мировой суд Москвы взыскал с актёров Боярской и Матвеева более 26 тысяч рублей долга ЖКХ

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Суд взыскал с Елизаветы Боярской и Максима Матвеева более 26 тысяч рублей

0:40
Кино

Суд взыскал с актёров Елизаветы Боярской и Максима Матвеева более 26 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы".

Суд взыскал с Елизаветы Боярской и Максима Матвеева более 26 тысяч рублей
Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

Актёры не платили за жилищно-коммунальные услуги, в результате чего у них накопился долг. В итоге мировой суд Москвы взыскал с семьи заявленную сумму в пользу ГБУ "Жилищник района Хорошёво-Мнёвники". 

Напомним, что Елизавета Боярская и Максим Матвеев познакомились на кастинге в фильм "Не скажу". В 2010 году они расписались. Сейчас пара воспитывает 2-х сыновей: Андрея и Григория.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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