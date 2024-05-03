Мировой суд Москвы взыскал с актёров Боярской и Матвеева более 26 тысяч рублей долга ЖКХ

Суд взыскал с Елизаветы Боярской и Максима Матвеева более 26 тысяч рублей

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Суд взыскал с актёров Елизаветы Боярской и Максима Матвеева более 26 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы".

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Актёры не платили за жилищно-коммунальные услуги, в результате чего у них накопился долг. В итоге мировой суд Москвы взыскал с семьи заявленную сумму в пользу ГБУ "Жилищник района Хорошёво-Мнёвники".

Напомним, что Елизавета Боярская и Максим Матвеев познакомились на кастинге в фильм "Не скажу". В 2010 году они расписались. Сейчас пара воспитывает 2-х сыновей: Андрея и Григория.