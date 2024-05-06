Сулейман ещё до Хюррем был тем ещё романтиком: он неспроста выбрал имя Махидевран для своей первой жены

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Сулейман неспроста назвал первую жену Махидевран: значение имени поняли только турки

1:13
Кино

Сериал "Великолепный век" прежде всего ассоциируется с историей любви Сулеймана Великолепного и Хюррем-султан. Действительно, султан в каждой серии осыпал любимую комплиментами, читал ей трогательные стихи и клялся в любви и преданности, однако не стоит забывать, что ещё до Хюррем у Сулеймана была другая жена, которую он любил не менее нежно.

Сулейман неспроста назвал первую жену Махидевран: значение имени поняли только турки
Фото: flickr.com by T.Kiya is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

У Сулеймана была традиция давать новые имена понравившимся женщинам. В сериале показан момент, когда он сказал своей новой возлюбленной, что отныне её будут звать Хюррем, что в переводе с фарси означает "та, что приносит радость".

Знатоки "языка любви" Сулеймана уверены, что имя для своей первой жены, которую султан обожал, он тоже выбрал сам. Его возлюбленную звали Махидевран, что на том же языке означает "весенняя роза". Очевидно, в самом начале их знакомства правитель был очарован красотой девушки, которую и решил сравнить с весенним цветком.

Лишь после появления в гареме Хюррем Сулейман забыл о своих прежних чувствах и с головой бросился в новую страсть.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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