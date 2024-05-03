Актриса Анна Роскошная заявила, что не состоит в отношениях с Владимиром Бутенко

Актриса Анна Роскошная в беседе с изданием "StarHit" опровергла слухи о романе с Владимиром Бутенко.
Она заявила, что сведения об их отношениях появились в сети из-за Владимира Бутенко.
"Информация в сети об отношениях с Владимиром появилась из его уст, и это было исключительно его несогласованное со мной интервью. <...> Конечно, в интернете эта новость разлетелась с невероятной скоростью и с разными видами интерпретации", — сказала актриса.
При этом Анна Роскошная сообщила, что она никогда не жила вместе с Владимиром Бутенко. Более того, актриса состоит в отношениях с другим человеком.
"Сейчас официально заявляю, что не состою в отношениях с Владимиром. Мы никогда вместе не жили, и я бы очень хотела, чтобы эта ложная информация перестала ходить в сети. Я состою в отношениях с другим человеком", — сообщила она.
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