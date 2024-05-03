Актриса Анна Роскошная заявила, что не состоит в отношениях с Владимиром Бутенко

Анна Роскошная опровергла слухи о романе с Владимиром Бутенко

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Анна Роскошная в беседе с изданием "StarHit" опровергла слухи о романе с Владимиром Бутенко.

Фото: flickr.com by mikemacmarketing is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Она заявила, что сведения об их отношениях появились в сети из-за Владимира Бутенко.

"Информация в сети об отношениях с Владимиром появилась из его уст, и это было исключительно его несогласованное со мной интервью. <...> Конечно, в интернете эта новость разлетелась с невероятной скоростью и с разными видами интерпретации", — сказала актриса.

При этом Анна Роскошная сообщила, что она никогда не жила вместе с Владимиром Бутенко. Более того, актриса состоит в отношениях с другим человеком.

"Сейчас официально заявляю, что не состою в отношениях с Владимиром. Мы никогда вместе не жили, и я бы очень хотела, чтобы эта ложная информация перестала ходить в сети. Я состою в отношениях с другим человеком", — сообщила она.

Ранее звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Слава Копейкин признался, что встречается с актрисой Яной Енжаевой.