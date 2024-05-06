Найти 10 отличий не получится: в Бразилии живёт актриса, поразительно похожая на Елизавету Боярскую

Двойник Елизаветы Боярской живёт в Бразилии и тоже снимается в кино

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Елизавете Боярской повезло с эффектной внешностью, однако она не могла бы сказать: "Я такая одна", потому что в Бразилии живёт актриса Ванесса Джакомо, удивительно похожая на свою российскую коллегу.

Фото: pixnio.com by Hillebrand Steve, U.S. Fish and Wildlife Service is licensed under Creative Commons CC0 License

У себя на родине Джакомо пользуется популярностью. Она не только снимается в кино, но и пишет сценарии. С Боярской у неё много общего во внешности: пухлые губы, высокие подчёркнутые скулы, выразительные глаза и даже слегка вздёрнутый нос, который считается главной изюминкой Елизаветы.

Если бы Джакомо приехала в Россию или Боярская — в Бразилию, они могли бы сняться вместе в одном фильме. Актрис даже не пришлось бы гримировать, они и без этого легко сыграли бы сестёр.

Джакомо старше Боярской на три года. Ванессе сейчас 41 год, а Елизавете — 38 лет.