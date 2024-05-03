Актёр Иван Стебунов рассказал, какой подарок он сделал матери на свой первый гонорар

Иван Стебунов признался, что на первый гонорар купил коробку косметики

0:44 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Иван Стебунов рассказал, на что потратил свой первый гонорар. Об этом он сообщил изданию "Аргументы и Факты".

Фото: pexels.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Звезда сериала "Курсанты" признался, что на первые заработанные деньги приобрёл коробку косметики для матери.

"Это в детстве было. Работал в театре у мамы и купил ей огромную коробку косметики. Тогда были модны большие наборы, в коробке, где выдвигались отделения. Сама коробка была в форме бабочки с крыльями. Не знаю, сохранила ли мама её, но она вспоминает этот подарок", — рассказал он.

Ранее Иван Стебунов пожаловался на поведение некоторых актрис, которые снимались с ним в постельных сценах.