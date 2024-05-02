Режиссёр Юрий Быков раскрыл, каким на самом деле будет новый сезон сериала "Метод"

Режиссёр Юрий Быков рассказал, каким будет третий сезон сериала "Метод". Об этом он сообщил изданию "Комсомольская правда".
Юрий Быков заявил, что третий сезон будет современным и псевдодокументальным.
"Основная задача сейчас, учитывая первый и второй сезоны, максимально приземлить третий сезон, сделать его современным, псевдодокументальным, потому что в основе своей "Метод" — это страшная сказка, комикс", — рассказал режиссёр.
Новые эпизоды сериала должны выйти в 2025 году. В "Методе" показывают историю следователя Родиона Меглина (Константин Хабенский) и выпускницы юрфака Есени (Паулина Андреева). Вместе они раскрывают сложные и запутанные дела.
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