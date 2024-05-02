Режиссёр Юрий Быков раскрыл, каким на самом деле будет новый сезон сериала "Метод"

Юрий Быков сообщил, что новый сезон сериала "Метод" будет псевдодокументальным

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр Юрий Быков рассказал, каким будет третий сезон сериала "Метод". Об этом он сообщил изданию "Комсомольская правда".

Фото: flickr.com by dynamosquito from France is licensed under Creative Commons Attribution-Share 2.0 Generic

Юрий Быков заявил, что третий сезон будет современным и псевдодокументальным.

"Основная задача сейчас, учитывая первый и второй сезоны, максимально приземлить третий сезон, сделать его современным, псевдодокументальным, потому что в основе своей "Метод" — это страшная сказка, комикс", — рассказал режиссёр.

Новые эпизоды сериала должны выйти в 2025 году. В "Методе" показывают историю следователя Родиона Меглина (Константин Хабенский) и выпускницы юрфака Есени (Паулина Андреева). Вместе они раскрывают сложные и запутанные дела.