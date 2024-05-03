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4 новых российских сериала, которые страшно разочаровали зрителей

4 провальных российских сериала 2024 года

2:28
Кино

В России каждый год выходит огромное количество новых сериалов. Примет ли публика тот или иной сериал — это всегда лотерея, и если, к примеру, "Слово пацана" вызвало восторг у большинства зрителей, то эти четыре сериала с треском провалились.

4 провальных российских сериала 2024 года
Фото: commons.wikimedia.org by Gennady Grachev is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Внутри убийцы"

Детективный сериал был снят по роману Майкла Омера, и его создатели перенесли действие из Чикаго в Санкт-Петербург, однако не стали адаптировать американский сюжет под российские реалии. Из-за этого во время просмотра кажется, что российские актёры неумело пародируют жителей Запада. Сериал полон неуместных реплик. Также гротескно смотрится американизированный кабинет следователя, хотя изначально сериал имел все шансы на успех.

"Прелесть"

Этот сериал тоже имел неплохие шансы понравиться зрителям. Для этого, казалось, было всё: задействованные актёры Олег Меньшиков и Филипп Янковский и вымышленный провинциальный городок, в котором сохранился дух 90-х. Сюжет посвящён автоугонщику, который должен сыграть важную роль в разборках бизнесмена и мафиози. Сериал подвело то, что он получился слишком затянутым. В нём показано множество лишних эпизодов, из-за которых становится скучно. Лишь немногие зрители добрались до заключительной серии, в которой и происходит развязка.

"Престиж"

Иронический детектив, в котором расследуется неожиданное убийство няни в элитном подмосковном посёлке, полон ярких моментов. Здесь есть и няня-филиппинка, оказавшаяся мужчиной, и уставший от жизни айтишник, и оперная певица, организующая буржуазные вечеринки, и много всего другого, однако все эти разбросанные по всему сериалу детали не сложились в общую картинку, из-за этого сериал смотрится с трудом, к тому же само расследование получилось скучным и затянутым.

"Постучись в мою дверь в Москве"

Как легко можно догадаться, это переделанная версия турецкого сериала "Постучись в мою дверь". Можно сказать, это копия оригинала, если не считать того, что здесь действие происходит в Москве, а герои — русские. Сериал утратил ту атмосферу, которая была в истории о турках. Многие зрители остались в недоумении и не поняли, зачем вообще нужно было снимать "Постучись в мою дверь в Москве".

 

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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