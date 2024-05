В Каире состоялось открытие фестиваля экстремально короткого кино "Бардия"

Открытие фестиваля экстремально короткого кино "Бардия" состоялось на площадке Русского дома в столице Египта. Об этом пишет агентство "ТАСС" со ссылкой на учредителя и гендиректора мероприятия Азза Абу аль-Язид.

Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International