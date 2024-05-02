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В Каире состоялось открытие фестиваля экстремально короткого кино "Бардия"

В Русском доме Египта стартовал фестиваль экстремально короткого кино

1:04
Кино

Открытие фестиваля экстремально короткого кино "Бардия" состоялось на площадке Русского дома в столице Египта. Об этом пишет агентство "ТАСС" со ссылкой на учредителя и гендиректора мероприятия Азза Абу аль-Язид.

В Русском доме Египта стартовал фестиваль экстремально короткого кино
Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Она сообщила, что на фестивале покажут работы, хронометраж которых составляет не больше 5-и минут. Это первое подобное мероприятие в стране. Будут показаны фильмы из 14 стран, в том числе Египта, России, Туниса, Ирана и Франции. "Бардия" пройдет с 1 по 7 мая.

"Кроме того, между организатором мероприятия — Фондом культуры и искусств "Бардия" и Русским домом заключён ряд соглашений о сотрудничестве в культурной сфере. По этой причине церемонии торжественного открытия и закрытия кинофестиваля пройдут именно в Русском доме", — добавила Азза Абу аль-Язид.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Таиланде состоится фестиваль российского кино.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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