В Каире состоялось открытие фестиваля экстремально короткого кино "Бардия"

Открытие фестиваля экстремально короткого кино "Бардия" состоялось на площадке Русского дома в столице Египта. Об этом пишет агентство "ТАСС" со ссылкой на учредителя и гендиректора мероприятия Азза Абу аль-Язид.
Она сообщила, что на фестивале покажут работы, хронометраж которых составляет не больше 5-и минут. Это первое подобное мероприятие в стране. Будут показаны фильмы из 14 стран, в том числе Египта, России, Туниса, Ирана и Франции. "Бардия" пройдет с 1 по 7 мая.
"Кроме того, между организатором мероприятия — Фондом культуры и искусств "Бардия" и Русским домом заключён ряд соглашений о сотрудничестве в культурной сфере. По этой причине церемонии торжественного открытия и закрытия кинофестиваля пройдут именно в Русском доме", — добавила Азза Абу аль-Язид.
Ранее Pravda.Ru писала, что в Таиланде состоится фестиваль российского кино.
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