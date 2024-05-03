Во время съёмок фильма "Тот самый Мюнхгаузен" Абдулов сломал пальцы, а Янковский забыл слова

Съёмки фильма "Тот самый Мюнхгаузен" не обошлись без неприятностей

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Фильм "Тот самый Мюнхгаузен" пользовался огромным успехом у зрителей, которые даже не подозревали о неприятностях, произошедших во время съёмок.

Фото: commons.wikimedia.org by George Shuklin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 1.0 Generic

Комедию снимали в Германии, и в один из дней Александр Абдулов и местный каскадёр решили помериться силой на пальцах, что делает эту забаву весьма экстремальной. Абдулов не рассчитал, к чему это может привести, и был ошарашен хрустом собственных костей. Он сломал палец, и ему наложили гипс.

Через некоторое время актёр сломал ещё один палец, на этот раз на ноге. Абдулов был из числа тех актёров, которым хотелось самим, без помощи каскадёров, выполнять трюки, и он неудачно спрыгнул с забора.

На съёмочной площадке случилась и другая неприятность, связанная с Олегом Янковским, который забывал слова. Актёр должен был произнести фразу "Умное лицо ещё не признак ума", но по ошибке вместо слова "умное" сказал "серьёзное". Это не понравилось сценаристу: он чувствовал, что при замене слова меняется важный смысл, но режиссёр Марк Захаров решил оставить всё как есть.