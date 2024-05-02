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Юрий Быков признался, что фильм "Чайка" заставил его пересмотреть отношение к женщинам

Режиссёр Юрий Быков: "Я потребительски относился к женщинам"

1:17
Кино

Режиссёр и актёр Юрий Быков признался, что раньше потребительски относился к женщинам. Об этом он заявил изданию "Комсомольская правда".

Режиссёр Юрий Быков: "Я потребительски относился к женщинам"
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Юрий Быков рассказал, что фильм "Чайка", в котором он принял участие, заставил его переосмыслить видение мира. 

"Есть система 12-ти шагов, какой там первый шаг? Признание того, что ты болен. Если не болен, то, по крайней мере, надо осознать ту ситуацию, в которой ты находишься. Вот, я в своей жизни всегда достаточно потребительски относился к женщинам. Я пока ни одного шага ещё не прошёл", — сообщил режиссёр и актёр.

Он добавил, что ему было интересно увидеть себя со стороны во время просмотра картины.

"У меня был товарищ, он говорил, что можно жить с одной женщиной, с двумя, с тремя, хоть со всеми на свете. Главное, не испытывать чувства вины, и чтобы все эти женщины были счастливы и улыбались. Если не можешь сделать ни одну счастливой, то, наверное, лучше отойти в сторону. Единственное, что, мне кажется, в этом фильме пропущено", — заявил Юрий Быков.

Ранее актриса Леа Сейду рассказала о потребительском отношении к женщинам в Голливуде.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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