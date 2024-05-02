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Чиновники жаловались на киношников: из-за этого советского фильма никуда невозможно было дозвониться

Этот фильм вывел из строя все телефоны в СССР

1:07
Кино

Советские мелодрамы пользовались огромным успехом у зрителей — мужчин и женщин, которые часто пытались подражать героям и для этого меняли причёски и носили одежду, похожую на ту, которую носили актёры на экране.

Этот фильм вывел из строя все телефоны в СССР
Фото: commons.wikimedia.org by F l a n k e r is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Романтически настроенные жители СССР подражали полюбившимся героям не только внешним обликом, но и поступками. Многим хотелось верить, что почти сказочные истории, показанные в фильмах, могут случаться и в жизни.

В 1969 году вышел фильм "Каждый вечер в одиннадцать", в котором герой в 11 вечера набрал случайный номер и разговорился с незнакомкой, которая в дальнейшем оказалась его судьбой. Зрителям хотелось, чтобы такое чудо произошло и у них, и для этого начали, подобно киногерою, звонить по случайным номерам поздними вечерами.

Чиновники были вынуждены обратиться в Союз кинематографистов с жалобой, потому что желание людей найти свою любовь по телефону привело к тому, что в 11 вечера и позже никуда не было возможно дозвониться.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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