Чиновники жаловались на киношников: из-за этого советского фильма никуда невозможно было дозвониться

Советские мелодрамы пользовались огромным успехом у зрителей — мужчин и женщин, которые часто пытались подражать героям и для этого меняли причёски и носили одежду, похожую на ту, которую носили актёры на экране.
Романтически настроенные жители СССР подражали полюбившимся героям не только внешним обликом, но и поступками. Многим хотелось верить, что почти сказочные истории, показанные в фильмах, могут случаться и в жизни.
В 1969 году вышел фильм "Каждый вечер в одиннадцать", в котором герой в 11 вечера набрал случайный номер и разговорился с незнакомкой, которая в дальнейшем оказалась его судьбой. Зрителям хотелось, чтобы такое чудо произошло и у них, и для этого начали, подобно киногерою, звонить по случайным номерам поздними вечерами.
Чиновники были вынуждены обратиться в Союз кинематографистов с жалобой, потому что желание людей найти свою любовь по телефону привело к тому, что в 11 вечера и позже никуда не было возможно дозвониться.
Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.