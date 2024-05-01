Режиссёры "Мстителей" признались, что хотели бы снять фильмы, похожие на "Звёздные войны"

Братья Руссо хотели бы создать собственные "Звёздные войны"

0:57 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёры "Мстителей" Энтони и Джо Руссо рассказали, что хотели бы снять серию проектов, похожих на "Звёздные войны". Об этом они заявили в ходе беседы с порталом "Games Radar".

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Режиссёры сообщили, что уделили бы внимание сюжету и новым концепциям. Братья добавили, что, если они снимут картины, то в них точно не будет повторяющихся историй.

"Мы хотим создать собственные "Звёздные войны". Для нас самое главное — это оригинальное повествование и новые идеи. Вы можете утверждать, что мы находимся в колее повторяющихся историй и злоупотреблений франшизами. Но в определённый момент аудитория начинает жаждать новых идей и новых историй — "Барби" и "Оппенгеймер" наглядно это показали", — сообщили Энтони и Джо Руссо.

Ранее Pravda.Ru писала, что режиссёры усомнились в возможности возвращения Железного человека на экраны.