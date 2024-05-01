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"В "Короле Льве" нет ничего бездушного": Барри Дженкинс защитил фильм

Режиссёр Барри Дженкинс заступился за фильм "Муфаса: Король Лев"

0:53
Кино

Барри Дженкинс, режиссёр будущего фильма "Муфаса: Король Лев", защитил картину. Об этом пишет портал "Чемпионат" со ссылкой на его соцсеть. 

Режиссёр Барри Дженкинс заступился за фильм "Муфаса: Король Лев"
Фото: YouTube канал Kinoman by Скриншот видео YouTube канала Kinoman is licensed under public domain

Недавно режиссёр решил ответить на комментарии людей, которые были недовольны будущим проектом. Один из пользователей написал: "Постановщик слишком хорош для бездушных поделок Disney". В ответ Барри Дженкинс заявил, что это далеко не так.

"В "Короле Льве" нет ничего бездушного. На протяжении десятилетий дети сидели в кинотеатрах по всему миру, впервые испытывая коллективное горе, впервые включив Шекспира. Это самый мощный сосуд для коллективной эмпатии", — сообщил режиссёр.

Фильм "Муфаса: Король Лев" выйдет в прокат 20 декабря. В картине покажут историю Муфасы, отца львёнка Симбы. 

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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