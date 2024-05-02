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Григорий Дудник рассказал, после какого эпизода в "Слове пацана" зрители начали от него отписываться

Григорий Дудник столкнулся с хейтом из-за своей роли в "Слове пацана"

1:06
Кино

Григорий Дудник, сыгравший в сериале "Слово пацана" хулигана Искандера, рассказал о том, что столкнулся с непониманием и хейтом после выхода одной из серий.

Григорий Дудник столкнулся с хейтом из-за своей роли в "Слове пацана"
Фото: commons.wikimedia.org by Basile Morin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Многие зрители были возмущены поступком Искандера, когда он бил другого героя, и совершенно не учли, что это делал не сам актёр, а всего лишь герой, которого он изображал на экране, хотя этот факт очевиден. Актёрская профессия как раз и подразумевает, что актёр должен играть разных людей, а не только тех, на кого он сам похож.

"Прошла серия, где мы с ребятами бьём Андрея и требуем с него деньги, начали потихоньку отписываться, писать гадости: "Я бы никогда так в жизни не поступил", — и всё в таком роде. Но я бы тоже никогда так не поступил — это ужасно", — поделился Дудник в беседе с изданием Teleprogramma.pro.

Дудник с сожалением отметил, что теперь ему приходится быть в сто раз осторожнее в своих действиях и высказываниях, чтобы не столкнуться с ещё большей критикой в свой адрес.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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