Детективный сериал "Емеля" произвёл фурор: зрители давно такого не видели

Любителям сериалов всегда представлен богатый выбор: российские режиссёры каждый сезон представляют десятки новинок разных жанров. Это могут быть как комедийные сериалы, так и драматические и детективные.
Новый сериал "Емеля" посвящён распутыванию сложных преступлений. С этой задачей великолепно справляется следователь по фамилии Емелин. Поклонники отметили, что "Емеля" внёс свежую струю среди потока других современных сериалов на эту же тему.
Кинокритики сошлись во мнении с простыми зрителями и по достоинству оценили юмор и игру актёров. "Емеля" признан одним из лучших сериалов весны этого года. Он смотрится живо и с интересом.
Главные роли исполнили Олег Гаас, Александр Пальчиков, Степан Абрамов.
Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.