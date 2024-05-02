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Детективный сериал "Емеля" произвёл фурор: зрители давно такого не видели

Поклонники хвалят новый детективный сериал "Емеля"

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Кино

Любителям сериалов всегда представлен богатый выбор: российские режиссёры каждый сезон представляют десятки новинок разных жанров. Это могут быть как комедийные сериалы, так и драматические и детективные.

Поклонники хвалят новый детективный сериал "Емеля"
Фото: commons.wikimedia.org by 文豪 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Новый сериал "Емеля" посвящён распутыванию сложных преступлений. С этой задачей великолепно справляется следователь по фамилии Емелин. Поклонники отметили, что "Емеля" внёс свежую струю среди потока других современных сериалов на эту же тему.

Кинокритики сошлись во мнении с простыми зрителями и по достоинству оценили юмор и игру актёров. "Емеля" признан одним из лучших сериалов весны этого года. Он смотрится живо и с интересом.

Главные роли исполнили Олег Гаас, Александр Пальчиков, Степан Абрамов.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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