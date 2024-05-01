Актриса Мария Аронова рассказала, почему она боялась Владимира Этуша, народного артиста СССР

Мария Аронова призналась, что боялась Владимира Этуша: "Мог ударить палкой"

1:12 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Мария Аронова призналась, что боялась Владимира Этуша. Об этом пишет издание "StarHit" со ссылкой на YouTube-канал Юлии Меньшовой.

Фото: flickr.com by FHKE is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Мария Аронова заявила, что народный артист Советского Союза очень не любил, когда его перебивали во время репетиций.

"Он был очень жёстким человеком, страшным человеком. Он мог ударить тебя на сцене палкой, он мог ударить тебя рукой. Абрамыча нельзя было перебить. Если Абрамович забыл текст, стой и жди", — рассказала она.

Однако актриса добавила, что Владимир Этуш на самом деле был добрым человеком.

"Я его бесконечно боялась. Но потом я поняла природу этого человека. Он очень похож на моего отца. Это такая маска, это такая сцена, это такая заблокированность, потому что там внутри не то что нежнейший человек — там бескожный человек. Бескожный — если тебе повезло и тебя допустили", — сообщила Мария Аронова.

Ранее Pravda.Ru писала о ещё одном заявлении актрисы. Она рассказала, что не видит свою дочь в роли содержанки и не хочет, чтобы Серафима ей была.