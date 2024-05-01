Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Валерия показала, как выглядит её 86-летняя мама
В Дубае закрыли дело о ДТП с участием игрока "Спартака" Промеса
Полис ОМС позволяет россиянам получить все виды ВМП
Эксперты объяснили рост прибыли банков США и ЕС
Как приготовить запечённые груши с горгонзолой и мёдом
Три ситуации, когда включение круиз-контроля опасно для водителя
Кислотные средства в домашнем отбеливании зубов: риск для вашей улыбки
Шри-Ланка продлила бесплатные визы для россиян на неопределенный срок
Причины тошноты у собаки
Актриса Мария Аронова рассказала, почему она боялась Владимира Этуша, народного артиста СССР

Мария Аронова призналась, что боялась Владимира Этуша: "Мог ударить палкой"

1:12
Кино

Актриса Мария Аронова призналась, что боялась Владимира Этуша. Об этом пишет издание "StarHit" со ссылкой на YouTube-канал Юлии Меньшовой.

Мария Аронова призналась, что боялась Владимира Этуша: "Мог ударить палкой"
Фото: flickr.com by FHKE is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Мария Аронова заявила, что народный артист Советского Союза очень не любил, когда его перебивали во время репетиций. 

"Он был очень жёстким человеком, страшным человеком. Он мог ударить тебя на сцене палкой, он мог ударить тебя рукой. Абрамыча нельзя было перебить. Если Абрамович забыл текст, стой и жди", — рассказала она.

Однако актриса добавила, что Владимир Этуш на самом деле был добрым человеком.

"Я его бесконечно боялась. Но потом я поняла природу этого человека. Он очень похож на моего отца. Это такая маска, это такая сцена, это такая заблокированность, потому что там внутри не то что нежнейший человек — там бескожный человек. Бескожный — если тебе повезло и тебя допустили", — сообщила Мария Аронова.

Ранее Pravda.Ru писала о ещё одном заявлении актрисы. Она рассказала, что не видит свою дочь в роли содержанки и не хочет, чтобы Серафима ей была.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Стас Михайлов рассматривает завершение карьеры из-за усталости голоса
Конец эры: Стас Михайлов может покинуть сцену из-за проблем с голосом
Бездрожжевое тесто на кефире: из него получаются вкусная пицца и пирожки
Мудрая цитата Юрия Никулина, в которой он простыми словами объяснил, что такое счастье
Украинские военные готовятся к скорому отступлению из Часова Яра Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев
Куличи на Пасху: делаем для них жидкое тесто на желтках, молоке и дрожжах
Лолита превратила день в праздник: волшебный визит певицы в Дом милосердия
Как обжаривать овощи на борщ, чтобы он получился особенно вкусным
Как обжаривать овощи на борщ, чтобы он получился особенно вкусным
Последние материалы
Кабмин утвердил категории граждан, которые смогут платить за ЖКУ без комиссии
Купить ОСАГО без водительских прав можно, но только для третьего лица
5 лучших упражнений для грудных мышц для мужчин
Представитель ВВС Украины: самолёты F-16 будут поставлены на Украину в мае
Дубай ожидает шторм: туристам советуют оставаться в отелях
Следует ли вымыть волосы перед посещением парикмахерской
Готовим детокс-сок с капустой, свёклой, имбирём и яблоками
Шоумен Тимур Родригез развелся с матерью его двоих сыновей из-за измен
Сергей Жуков рассказал о съёмках фильма, посвящённого группе "Руки вверх!"
Юрий Лоза рассказал, как провести последнюю неделю Великого поста
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников