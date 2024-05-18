Эти актёры решили разыграть своих преданных поклонников. Получилось неожиданно

Актёры, которые изрядно подшутили над поклонниками и тем самым удивили их

1:57 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru сделала подборку актёров, которые решили изрядно подшутить над своими поклонниками.

Фото: flickr.com by Emanuele Spies is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Дэниел Редклифф

В 2014 году звезда картин о волшебнике Гарри Поттере посетил показ фильма "Дружба и никакого секса" со своим участием. Тогда после просмотра зрителям предлагали прокомментировать проект. Тут-то и объявлялся Дэниел Редклифф. Поклонники были действительно шокированы появлением звезды. Кстати, розыгрыш актёр снимал на видео.

Марк Хэмилл

Исполнитель роли Люка Скайуокера в фильмах "Звёздные войны" тоже подшутил над своими фанатами. В 2018 году, когда актёру исполнилось 67 лет, он на протяжении нескольких дней публиковал в соцсети по одному слову. Никто не понимал смысла его действий. Но некоторые предполагали, что таким способом Марк Хэмилл хочет раскрыть название 9-го эпизода "Звёздных войн".

Однако впоследствии выяснилось, что актёр писал следующее послание: "Выбесить всех пустыми постами стоило хотя бы ради того, чтобы отвлечь внимание от моего дня рождения".

Хью Джекман

В 2022 году Хью Джекман выложил в сеть фотографию. На ней актёр задумчиво смотрел на что-то в своём телефоне. Поклонники тут же стали обсуждать снимок. Они решили, что таким способом кинозвезда хочет донести до них концепцию 3-го фильма о Дэдпуле и своё возвращение к роли Росомахи.

Затем актёр опубликовал вторую фотографию, которую подписал следующим образом: "Посмотрим, какие слухи ещё поползут из-за выражения моего лица".

Тем не менее, Хью Джекман всё же вернулся к своей роли. Фильм "Дэдпул и Росомаха" с его участием выйдет на экраны уже этим летом.