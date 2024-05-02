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Мария Аронова рассказала, почему Сергей Бурунов поначалу не хотел сниматься в "Бременских музыкантах"

Сергей Бурунов боялся сниматься в экранизации мультфильма "Бременские музыканты"

1:08
Кино

Мария Аронова, сыгравшая атаманшу в экранизации мультфильма "Бременские музыканты", рассказала во время интервью Юлии Меньшовой, что Сергей Бурунов, исполнивший в том же фильме роль короля, поначалу не хотел соглашаться на съёмки.

Сергей Бурунов боялся сниматься в экранизации мультфильма "Бременские музыканты"
Фото: commons.wikimedia.org by Mathieu Bertola/Musées de la Ville de Strasbourg is licensed under Creative Commons CC0 License

Актриса объяснила, что её коллега считал кощунством участие в ремейке классического советского мультика. Бурунов говорил, что "Бременские музыканты" — это его детство, и боялся, что поклонники мультфильма будут слишком сильно громить его современную адаптацию.

Аронова попросила Бурунова не преувеличивать и сумела убедить актёра, что они не совершат никакого преступления, если снимутся в этом фильме. В конце концов Бурунов согласился.

По словам Ароновой, на съёмках царила фантастическая атмосфера. Актриса призналась, что во время чтения негативных отзывов о новых "Бременских музыкантах" ей хотелось позвать авторов таких комментариев на съёмочную площадку, чтобы они своими глазами увидели, как рождается это кино, и поняли, что напрасно так сильно его ругают.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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