Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные обнаружили новое свидетельство разделения континентов
Давид Манукян поздравил Киркорова с днём рождения
Женщина из Каменска-Уральского перевела мошенникам 1 млн рублей
Риски недостаточного уровня антифриза в автомобиле: как избежать серьезного ремонта
Тренировка, которая изменит наклон ваших бедер
Учёные из США выяснили, что пожилым нужно больше энергии для движения
Эксперты выделили самые вредные игры для кота
Как запечь брюссельскую капусту с чесноком и душистыми травами
Житель Владивостока обвиняется в махинациях со страховками на 7 млн рублей
Фильм Михалкова, одна из сцен которого снята на могиле Чехова, не был показан зрителям по желанию режиссёра

Фильм, который Михалков посвятил Чехову и отказался показывать зрителям

0:58
Кино

В 1993 году Никита Михалков снял двухсерийный фильм "Вспоминая Чехова". По сюжету друзья Антона Павловича Чехова собрались все вместе на десятую годовщину смерти великого русского писателя, чтобы почтить его память.

Фильм, который Михалков посвятил Чехову и отказался показывать зрителям
Фото: commons.wikimedia.org by Olga North is licensed under Creative Commons CC0 License

Всё говорило о том, что фильм должен был иметь оглушительный успех. Со временем его собирались переделать в сериал. Он мог бы стать ещё одной жемчужиной в творческой копилке Михалкова, однако, когда всё уже было снято и смонтировано, сам режиссёр внезапно решил, что не хочет показывать свою работу зрителям.

Михалков посчитал свой фильм неудачным. Он отмечал, что артисты сыграли гениально, каждая сцена снята блестяще, но всё вместе, по мнению режиссёра, не сложилось в общую гармоничную картину.

Известно, что в фильме "Вспоминая Чехова" есть сцена, снятая на реальной могиле писателя.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Лиза Арзамасова показала, как готовит её трёхлетний сын Лев
Трёхлетный сын Арзамасовой и Авербуха разгромил кухню в процессе приготовления десерта
Буду слушаться маму, папу и дядю: Никита Панфилов из сериала "Сладкая жизнь" узнал об измене жены от маленького сына
Удаляем пень с участка: вот какое средство поможет в этом
ГУР Украины заявило, что ракет у России опять осталось на "2-3 раза" Дмитрий Плотников
Молодой математик из Китая совершил научный прорыв: ему удалось построить "мост" между квантами и космосом
Когда высаживать рассаду в открытый грунт
Как набрать мышечную массу: эксперты назвали важные условия
Как набрать мышечную массу: эксперты назвали важные условия
Последние материалы
Учёные обнаружили новое свидетельство разделения континентов
Давид Манукян поздравил Киркорова с днём рождения
Женщина из Каменска-Уральского перевела мошенникам 1 млн рублей
Фильм, который Михалков посвятил Чехову и отказался показывать зрителям
Риски недостаточного уровня антифриза в автомобиле: как избежать серьезного ремонта
Тренировка, которая изменит наклон ваших бедер
Обострение панкреатита: первая помощь при приступе
Учёные из США выяснили, что пожилым нужно больше энергии для движения
Эксперты выделили самые вредные игры для кота
Как запечь брюссельскую капусту с чесноком и душистыми травами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников