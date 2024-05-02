Фильм Михалкова, одна из сцен которого снята на могиле Чехова, не был показан зрителям по желанию режиссёра

В 1993 году Никита Михалков снял двухсерийный фильм "Вспоминая Чехова". По сюжету друзья Антона Павловича Чехова собрались все вместе на десятую годовщину смерти великого русского писателя, чтобы почтить его память.
Всё говорило о том, что фильм должен был иметь оглушительный успех. Со временем его собирались переделать в сериал. Он мог бы стать ещё одной жемчужиной в творческой копилке Михалкова, однако, когда всё уже было снято и смонтировано, сам режиссёр внезапно решил, что не хочет показывать свою работу зрителям.
Михалков посчитал свой фильм неудачным. Он отмечал, что артисты сыграли гениально, каждая сцена снята блестяще, но всё вместе, по мнению режиссёра, не сложилось в общую гармоничную картину.
Известно, что в фильме "Вспоминая Чехова" есть сцена, снятая на реальной могиле писателя.
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