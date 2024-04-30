Черное будущее однажды наступит: Александр Дугин рассказал Такеру Карлсону, что произойдет с Западом

Александр Дугин заявил, что Запад ждет будущее из "Матрицы" или "Терминатора"

2:23 Your browser does not support the audio element. Кино

В американских фильмах не показывают светлое будущее для Запада. А для сценариев "Терминатора" или "Матрицы" уже есть много предпосылок. Об этом заявил российский философ Александр Дугин в интервью Такеру Карлсону.

Фото: tasnimnews.com by Nima Najafzadeh is licensed under Creative Commons с указанием авторства 4.0 Международная

Философ сравнил сюжет "Матрицы" или "Терминатора" с будущим Запада. В ответ на вопрос Карлсона о том, что будет делать человек когда достигнет точки свободы, Дугин ответил, что в XX веке реализовались почти все научные фантазии XIX века, включая научную фантастику, поэтому, все о чем снимаются подобные лены, может осуществиться.

Тем более, что интернет сегодня — это своего рода король мира, который способен манипулировать и создавать не только реальность, но и воздействовать на человеческую природу с помощью искусственного интеллекта.

"Если взять "Матрицу" или "Терминатора", то у вас много более или менее совпадающих версий будущего. Будущего с постчеловеком или с необязательным наличием человека, или с искусственным интеллектом. Голливуд снял очень много таких фильмов. Я думаю, они правильно отображают реалии близкого будущего", — сказал философ.

Дугин видит будущее Запада именно в красках "Матрицы" и "Терминатора". Он подчеркнул, что выбор уже мало зависит от человечества, поэтому описанные сценарии не являются просто фантазиями.

"Все находится в тени, черном цвете. Так что если вы привыкли красить все в черный цвет, особенно в будущем, то это черное будущее однажды наступит. Я думаю, что это тот самый факт, которого нам не избежать", — пояснил Дугин.

Известный русский философ отметил, что на Западе нет запроса на фильмы о благополучном будущем, где человечество развивается и процветает, где жизнь течет в традиционном русле, а в семьях много детей. То, о чем говорит кинематограф и является конечной целью западного общества, которое, судя по футуристическим картинам Голливуда неумолимо движется к закату и самоуничтожению.

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