Актёр Жерар Депардье может лишиться свободы на срок более 5 лет

Жерару Депардье грозит от 5 лет тюрьмы

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёру Жерару Депардье может грозить от 5 лет лишения свободы. Об этом пишет "РЕН ТВ" со ссылкой на слова адвоката Алана Дюфло.

Фото: Freepik by rawpixel.com is licensed under public domain

Он сообщил, что актёру могут также назначить штраф в размере до 75 тысяч евро.

"Данное правонарушение карается лишением свободы на срок от 5 лет и штрафом до 75 тысяч евро, при этом указывается, что этот штраф может быть усугублён при наличии особых обстоятельств. Например, если имело место применение оружия или это касалось несовершеннолетнего", — рассказал собеседник телеканала.

Адвокат добавил, что суд вынесет финальное решение в присутствии обвинительниц. При этом каждая из них расскажет свою версию случившегося.

Накануне Жерара Депардье вызвали на допрос в комиссариат полиции по делу о сексуальных домогательствах. Затем его арестовали.