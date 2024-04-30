Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринары рассказали, что значит, если собака начала есть землю на прогулке
Турция строит люксовые отели в курортных регионах
Россияне назвали самые импортозамещенные отрасли
Елена Рыбакина назвала главную сложность в современном женском теннисе
Отзыв лицензии не освобождает страховщика от обязательств перед клиентами
В Грузии продолжаются беспорядки из-за закона об иноагентах
FIP: тревожные новости могут вызвать ощущение слежки и чужого присутствия
Пять масел, которые наилучшим образом способствуют стимуляции роста волос
Люди, работающие без отпусков, подвержены риску внезапной смерти на 20% чаще
Актёр Жерар Депардье может лишиться свободы на срок более 5 лет

Жерару Депардье грозит от 5 лет тюрьмы

1:00
Кино

Актёру Жерару Депардье может грозить от 5 лет лишения свободы. Об этом пишет "РЕН ТВ" со ссылкой на слова адвоката Алана Дюфло.

Жерару Депардье грозит от 5 лет тюрьмы
Фото: Freepik by rawpixel.com is licensed under public domain

Он сообщил, что актёру могут также назначить штраф в размере до 75 тысяч евро.

"Данное правонарушение карается лишением свободы на срок от 5 лет и штрафом до 75 тысяч евро, при этом указывается, что этот штраф может быть усугублён при наличии особых обстоятельств. Например, если имело место применение оружия или это касалось несовершеннолетнего", — рассказал собеседник телеканала.

Адвокат добавил, что суд вынесет финальное решение в присутствии обвинительниц. При этом каждая из них расскажет свою версию случившегося. 

Накануне Жерара Депардье вызвали на допрос в комиссариат полиции по делу о сексуальных домогательствах. Затем его арестовали.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Sina: в Китае задались вопросом, зачем России столько золота

Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.

В Китае заинтересовались, зачем Россия запасается золотом
Лайфхаки для педикюра, которые приходятся кстати, когда нет желания идти в салон
Необычные лайфхаки для домашнего педикюра: секреты красивых ног в летний сезон
Что нужно добавить в воду при варке картошки, чтобы она получилась вкуснее и быстрее была готова
Шеф-повар рассказал, из чего лучше делать маринад для мягкого и вкусного шашлыка
НАТО и Украина на майские праздники готовят теракты в России Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев
Прохор Шаляпин без прикрас: "Я ненавижу наших артистов!"
Какие сорта помидоров являются наиболее мясистыми
Как правильно кормить кота влажным кормом: каждый второй кошатник ошибается
Как правильно кормить кота влажным кормом: каждый второй кошатник ошибается
Последние материалы
Россияне назвали самые импортозамещенные отрасли
Елена Рыбакина назвала главную сложность в современном женском теннисе
Отзыв лицензии не освобождает страховщика от обязательств перед клиентами
В Грузии продолжаются беспорядки из-за закона об иноагентах
Жерару Депардье грозит от 5 лет тюрьмы
FIP: тревожные новости могут вызвать ощущение слежки и чужого присутствия
Пять масел, которые наилучшим образом способствуют стимуляции роста волос
Люди, работающие без отпусков, подвержены риску внезапной смерти на 20% чаще
Российские туристы сталкиваются с ворами на отдыхе в Шри-Ланке
Посадите на участке золотарник
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников