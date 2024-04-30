Актёр Жерар Депардье может лишиться свободы на срок более 5 лет

Актёру Жерару Депардье может грозить от 5 лет лишения свободы. Об этом пишет "РЕН ТВ" со ссылкой на слова адвоката Алана Дюфло.
Он сообщил, что актёру могут также назначить штраф в размере до 75 тысяч евро.
"Данное правонарушение карается лишением свободы на срок от 5 лет и штрафом до 75 тысяч евро, при этом указывается, что этот штраф может быть усугублён при наличии особых обстоятельств. Например, если имело место применение оружия или это касалось несовершеннолетнего", — рассказал собеседник телеканала.
Адвокат добавил, что суд вынесет финальное решение в присутствии обвинительниц. При этом каждая из них расскажет свою версию случившегося.
Накануне Жерара Депардье вызвали на допрос в комиссариат полиции по делу о сексуальных домогательствах. Затем его арестовали.
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